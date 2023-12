Serafico Assisi lancia nuovo piano di welfare aziendale

Serafico Assisi – A pochi giorni dal Natale, l’Istituto Serafico di Assisi ha siglato un importante accordo di welfare aziendale con FP-CGIL, CISL FP e FSI-USAE. Questo accordo è diretto a sostenere i dipendenti dell’istituto attraverso la fornitura di beni e servizi in tre ambiti fondamentali: salute, famiglia e sostegno al reddito.

L’accordo riconosce che il benessere dei lavoratori, sia sul posto di lavoro che all’interno della famiglia, è una condizione essenziale per la crescita dell’intera organizzazione e per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità di cui il Serafico si prende cura. A partire dal 1 gennaio 2024, l’accordo introdurrà tra le altre cose un’assicurazione sanitaria per i dipendenti e i loro familiari e un pacchetto-maternità.

Per soddisfare i bisogni primari dei dipendenti e delle loro famiglie, l’accordo prevede l’offerta di beni e servizi, come ad esempio buoni spesa o buoni benzina, o sostegni finanziari di piccolo ammontare per affrontare spese non differibili di tipo medico, scolastico o assistenziale. Inoltre, per i figli in età scolare dei dipendenti dell’Istituto, sarà garantito un campus estivo.

La Presidente del Serafico, Francesca Di Maolo, ha ringraziato i sindacati per il lavoro svolto, sottolineando l’importanza della partecipazione dei lavoratori e del dialogo sindacale per mettere i lavoratori al centro di ogni organizzazione, rafforzando così anche la coesione sociale. Ha inoltre espresso la speranza di creare un organismo interno dedicato alla gestione e al controllo delle azioni di welfare concordate.

Di Maolo ha sottolineato l’importanza di dare un aiuto concreto alle famiglie di tutte le persone che lavorano al Serafico, soprattutto in un periodo difficile come quello attuale, caratterizzato dalla pandemia e dai rincari di energia e di beni essenziali. Ha sottolineato l’importanza di agire come una comunità unita e coesa, lanciando un segnale forte nel segno di una visione che pone l’accento sull’importanza del benessere dei lavoratori.