Successo solidale ad Assisi per Gaza: raccolti oltre 2000 euro

Grande adesione alle visite guidate per i progetti sanitari di Emergency

Un’iniziativa di solidarietà promossa da un gruppo di guide turistiche umbre ha superato ogni aspettativa, raccogliendo più di 2000 euro in due giorni per i progetti di assistenza sanitaria di Emergency a Gaza. L’evento, denominato “Tour Guides for Gaza”, ha visto una vasta partecipazione di pubblico e l’appoggio della Basilica di San Francesco.

Le guide turistiche indipendenti, parte del gruppo “Tour Guides for Human Rights”, hanno organizzato visite gratuite il 7 e 8 agosto. L’obiettivo era duplice: sensibilizzare i visitatori sulla situazione a Gaza e raccogliere fondi concreti. La risposta del pubblico è stata straordinaria, con un afflusso di persone provenienti anche da fuori regione, desiderose di dare il proprio contributo a una causa umanitaria.

Le visite guidate si sono svolte all’interno della celebre Basilica di San Francesco e sono state rese possibili anche grazie al supporto logistico offerto dai frati del Sacro Convento, che hanno messo a disposizione gli auricolari senza alcun costo. Questo gesto di collaborazione ha rafforzato lo spirito dell’iniziativa, dimostrando come diverse realtà possano unirsi per una causa comune.

I fondi raccolti, che ammontano a oltre 2000 euro, verranno interamente versati all’associazione Emergency. Sarà la sezione di Foligno a gestire il contributo, indirizzandolo ai volontari attivi nella Striscia di Gaza, dove l’organizzazione è impegnata da tempo nel fornire assistenza medica e chirurgica alle vittime di guerra e povertà. Le guide promotrici dell’iniziativa hanno espresso la loro sorpresa e gratitudine per l’esito positivo.

“Siamo felici della risposta ricevuta,” hanno commentato i portavoce di “Tour Guides for Human Rights”. “Questo successo immediato dimostra l’importanza di unire le forze per iniziative di solidarietà concreta.” La manifestazione ha non solo raggiunto ma superato l’obiettivo iniziale, confermando la sensibilità dei partecipanti e l’efficacia di azioni spontanee e ben organizzate. L’evento si è concluso con un ringraziamento ufficiale a tutti i partecipanti, ai religiosi del Sacro Convento e ai volontari di Emergency, sottolineando il successo di una sinergia che ha portato un aiuto tangibile alla popolazione di Gaza.