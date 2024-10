Sussidi economici a favore degli anziani in difficoltà

Il Comune di Assisi ha avviato un’iniziativa per l’erogazione di sussidi economici una tantum destinati agli anziani ultrassettantacinquenni che si trovano in condizioni economiche disagiate. Questa misura è volta a contrastare la povertà e a promuovere la permanenza degli anziani nel proprio contesto di vita, sostenendo così la domiciliarità e il benessere di questa fascia di popolazione.

Le domande per accedere a questo sostegno devono essere presentate su carta semplice e devono contenere tutte le informazioni necessarie insieme alla documentazione richiesta. Le domande possono essere consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Assisi, situato in Piazza del Comune, 10, oppure possono essere inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12:00 del 11 novembre 2024.

L’ufficio preposto, ovvero i Servizi Sociali, procederà alla verifica dell’ammissibilità delle domande sulla base di criteri stabiliti, che sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Assisi. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il link diretto all’avviso pubblico, che fornisce informazioni specifiche sui requisiti e le modalità di accesso al sussidio.

Il contributo, pari a € 500,00, sarà erogato a coloro che soddisfano i requisiti di ammissione e sarà assegnato seguendo un criterio di priorità basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande, determinato dalla data di protocollazione. Sarà fondamentale, pertanto, presentare le domande in tempo utile, poiché la disponibilità finanziaria è limitata e il numero di sussidi concessi dipenderà dalle risorse economiche disponibili.

Questa iniziativa si inserisce nel contesto di politiche sociali più ampie, con l’obiettivo di garantire un sostegno concreto agli anziani, una delle categorie più vulnerabili della popolazione, specialmente in un periodo caratterizzato da sfide economiche e sociali. Il Comune di Assisi si impegna così a rafforzare la rete di protezione sociale per gli anziani, cercando di ridurre il rischio di isolamento e di povertà tra le persone di età avanzata.

Gli anziani rappresentano un patrimonio importante per la comunità, e il loro benessere è una priorità per l’amministrazione comunale. Attraverso l’erogazione di questi sussidi, il Comune intende non solo fornire un aiuto economico immediato, ma anche favorire la loro integrazione sociale e il mantenimento di un tenore di vita dignitoso.

Per informazioni dettagliate riguardo ai requisiti, alla documentazione necessaria e alla procedura da seguire, si invita la cittadinanza a visitare il sito ufficiale del Comune di Assisi o a contattare direttamente i Servizi Sociali. La trasparenza e l’accessibilità alle informazioni sono aspetti fondamentali di questa iniziativa, che mira a garantire che il sostegno raggiunga coloro che ne hanno realmente bisogno.