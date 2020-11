Chiama o scrivi in redazione

Tari 2020 Assisi, informazioni su pagamento f24

Facendo seguito alle richieste di informazioni pervenute da alcuni contribuenti l’amministrazione informa che è possibile effettuare il pagamento della TARI 2020 utilizzando i modelli F24 ricevuti unitamente all’avviso sia in Banca che negli uffici postali con le consuete modalità utilizzate, così come risulta possibile in pagamento a mezzo home banking.

Si specifica che il formato di stampa, leggermente inferiore nelle dimensioni al modello A4, non inficia la possibilità di effettuare il pagamento, come confermato dagli Istituti Bancari e da Poste.

Per quanto concerne la possibilità di effettuare il pagamento alle Poste siamo stati informati , da contatti diretti avuti con alcuni Uffici Postali territoriali, che sono stati adottati piccoli accorgimenti pratici in fase di acquisizione del modello che permettono il pagamento dell’avviso senza alcun problema.