Tenda prociv davanti l’ospedale di Assisi montata, sindaco Proietti, Grazie!

Un grande grazie ai volontari del Gruppo Comunale della Protezione Civile che questa mattina, presso l’Ospedale di Assisi, hanno effettuato il montaggio di una tenda messa a disposizione dalla Protezione Civile Regionale: servirà come zona di stazionamento per le persone che sono in attesa del Pronto Soccorso o per accompagnatori e familiari di persone con visite in corso.

È stata occasione per incontrare e parlare con operatori sanitari, del 118, medici, infermieri, persone straordinarie che donano la propria vita per gli altri, con il sorriso sulle labbra, la gentilezza e l’umanità che, in momenti come questi, sono balsamo non solo per la salute ma per l’anima e il cuore.

GRAZIE GRAZIE GRAZIE ️ a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la Città di Assisi

Insieme ce la faremo!!!!