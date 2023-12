Tributo a Davide Piampiano nasce comitato sostegno studenti master turismo

Tributo a Davide Piampiano – In un gesto di amore e rispetto per la memoria di Davide Piampiano, un giovane di 24 anni che ha tragicamente perso la vita all’inizio dell’anno, la sua famiglia e i suoi amici hanno fondato il “Comitato per Davide Piampiano” ad Assisi. Questo comitato si dedica a fornire un sostegno tangibile ai giovani, in particolare a quelli che studiano economia e management del turismo.

Il comitato si impegna a finanziare progetti, organizzare master sul territorio per approfondire tematiche specifiche e offrire borse di studio a studenti particolarmente meritevoli. Questo è un modo per ricordare Davide, descritto dalla sua famiglia come un giovane “pieno di vita, sogni e ambizioni”. Davide era un appassionato della sua città, Assisi, e sperava di diventare un grande imprenditore nel settore del turismo. Dopo aver conseguito la laurea in economia e management del turismo, aveva partecipato a diversi master specifici.

La firma per la creazione del comitato è stata apposta davanti a un notaio da una ventina di persone, tra cui la madre di Davide, Catia, il padre Antonello, la sorella Valeria, la fidanzata Michela, oltre a zii e cugini. La famiglia invita chiunque lo desideri a unirsi al comitato.

I sogni di Davide sono stati interrotti prematuramente l’11 gennaio 2023, quando aveva solo 24 anni. Tuttavia, molti avevano già avuto modo di apprezzare le sue capacità e la sua straordinaria determinazione nel raggiungere i suoi obiettivi. In sua memoria, la famiglia e molti amici vogliono aiutare altri giovani, con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di fare, a realizzare i loro progetti.

Nelle prossime settimane, il Comitato per Davide Piampiano illustrerà più nel dettaglio le sue iniziative. Questo comitato rappresenta un tributo significativo a un giovane la cui vita è stata interrotta troppo presto, ma il cui spirito continua a vivere attraverso l’impegno per l’istruzione e il sostegno ai giovani nel campo del turismo.