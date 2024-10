Vigili del Fuoco: potenziamento dei servizi per il G7

Vigili del Fuoco – In occasione del G7 sull’Inclusione e Disabilità, i vigili del fuoco hanno attivato un potenziamento dei servizi di emergenza dal 13 al 16 ottobre per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, tra cui rappresentanti ministeriali e un afflusso straordinario di visitatori e turisti. Le squadre opereranno senza sosta, con presidi attivi presso il Castello di Solfagnano e una sala operativa interforze, in sinergia con la questura di Perugia.

Per la giornata del 14 ottobre, in particolare, ulteriori squadre di vigili del fuoco sono state dislocate nella città di Assisi, dove si svolgeranno eventi dedicati all’accoglienza delle delegazioni estere. La presenza di questi professionisti è stata rafforzata per garantire un elevato livello di sicurezza durante un evento di rilevanza internazionale.

Oggi, 14 ottobre, il sottosegretario di Stato all’Interno con delega ai vigili del fuoco, Emanuele Prisco, insieme al capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Carlo Dall’Oppio, al direttore regionale, Marisa Cesario, e al comandante dei vigili del fuoco di Perugia, Valter Cirillo, saranno presenti in città. Queste figure istituzionali sottolineano l’importanza dell’operato dei vigili del fuoco in un contesto così significativo.

Il programma della giornata include un evento pubblico che prevede l’esibizione di band musicali, truck food e circa 100 stand di associazioni situati lungo via San Francesco. Tra gli espositori si distingue lo stand del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gestito dal personale dell’Associazione nazionale vigili del fuoco. Qui, il pubblico potrà ricevere informazioni dettagliate e materiale fotografico riguardante le attività del Corpo, inclusi interventi di soccorso che coinvolgono persone con disabilità.

La preparazione e la pianificazione di questo potenziamento dei servizi di emergenza evidenziano l’impegno delle istituzioni nel garantire un’accoglienza sicura e organizzata per tutti i partecipanti al G7. I vigili del fuoco, oltre a garantire la sicurezza pubblica, sono impegnati anche in attività di sensibilizzazione e informazione, dimostrando così il loro ruolo non solo come soccorritori, ma anche come promotori di inclusione e sensibilità sociale.

Queste operazioni di soccorso non si limitano a garantire la sicurezza dei presenti, ma si estendono anche a educare il pubblico sull’importanza dei servizi di emergenza e dell’inclusione sociale. Con una presenza continua e coordinata, i vigili del fuoco si confermano come un pilastro fondamentale nella gestione della sicurezza durante eventi di grande rilevanza.

L’attenzione alla sicurezza e all’accoglienza è prioritaria, e il dispositivo di soccorso messo in campo per il G7 riflette un impegno collettivo volto a garantire che l’evento si svolga senza intoppi, evidenziando il valore della collaborazione tra diverse istituzioni e servizi di emergenza.