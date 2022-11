3 epyci karateka al 12th WUKF European Championships 2022

Si è svolto a Firenze, presso il palazzo Wanny, il 12esimo campionato europeo WUKF. Un bel gruppo dell’ssd Epyca ha preso parte alla competizione sotto la guida dei coach Simone Cipiciani maestro 6° dan, Simona Ricci istruttrice 4° dan e Deneb Cantone allenatore 2° dan.

Tutti i partecipanti si sono messi in gioco, la maggior parte, sia nel kata che nel kumite. La competizione interstile del kata non ha dato modo ai karateka assisani di ottenere piazzamenti significativi. L’alto numero di partecipanti in ogni categoria, la diversità del regolamento, e la confusione dell’evento stesso, non hanno reso facile la competizione per i nostri karateka che non si sono però lasciati sopraffare. Per la maggior parte dei partecipanti l’esito non è stato dei migliori, mentre in 3 sono riusciti a farsi valere, avanzando con tenacia un incontro dopo l’altro, ottenendo piazzamenti importanti. Il primo ad aggiudicarsi la medaglia, per il team TKS-Epyca, è stato Manuel Panunzi, che nella categoria cadetti, ha affrontato un karateka irlandese contro cui ha avuto la meglio con un incontro concluso 5-3; in seguito non ha lasciato il minimo spazio al contendente slovacco chiudendo l’incontro con un 6-0 prima del termine del tempo; ha perso poi la semifinale contro un karateka della Repubblica Ceca contendendosi un punto dopo l’altro fino al 7-5 per l’avversario a pochi secondi dal termine del combattimento. Medaglia di bronzo per Manuel Panunzi.

Ottima prestazione per il piccolo, ma grandissimo, Nicolò Elisei, 7 anni, che ha lottato con calma e lucidità, ascoltando i consigli del suo coach e istruttrice Simona Ricci. Ha sconfitto un avversario dopo l’altro, a suon di gyaku zuki (pugno diretto) precisi nell’esecuzione e nel tempismo: 4-2 contro un avversario inglese, 4-0 contro un connazionale, 4-3 contro un avversario del Galles, 4-3 contro un irlandese, fino a perdere la finale, per un soffio, contro un altro inglese con un 4-2. Nicolò ha fatto emozionare i suoi tecnici, e tutta la sua famiglia (chi presente e chi seguiva in diretta internet) ed ha messo al collo una bellissima medaglia d’argento!

L’ultimo atleta a salire sul podio, per il team TKS-Epyca, è stato Stefano Radi che, nella categoria dei 12 anni, ha dato il massimo, mostrando le sue capacità tecniche, atletiche e mentali. Ha tenuto testa ai suoi avversari aggiudicandosi i primi tre incontri: 5-0 contro un danese, 2-0 contro un inglese e 4-0 contro un ucraino. Nella semifinale ha perso invece concentrazione ed ha lasciato troppo spazio al suo avversario inglese, che poi andrà a vincere la categoria. Stefano ottiene così la medaglia di bronzo e le congratulazioni della palestra Colosseum di Trevi, dove si allena regolarmente sotto la guida dall’allenatore Cantone.

Per il team TKS-Epyca l’esperienza è stata sicuramente formativa e da stimolo per continuare a lavorare sodo in vista dei numerosi impegni di questa stagione sportiva!