6 agosto, sfida suggestiva con il Trail Costa di Trex

Torna il prossimo 6 agosto il Trail Costa di Trex. Si potrebbe pensare a una delle tante gare offroad che riempiono il calendario estivo, ma non è così. Parliamo infatti di una prova estremamente semplice nella sua costruzione nell’arco di 25 km ma che racchiude in sé un fantastico richiamo e chi l’ha affrontata in passato lo sa bene.

La salita verso i 1.290 metri del Monte garantisce uno sguardo a 360° su un paesaggio straordinario, “lo spazio propizio per l’incontro delle divinità” come recita il volantino della gara.

Il tracciato principale, per l’appunto di 25 km per un dislivello di 1.000 metri, non è l’unico. C’è anche quello più breve di 13 km per 600 metri, sia nella sua versione agonistica che in quella non competitiva e di camminata ludico motoria.

La manifestazione, facente parte del calendario nazionale Fidal, è inserita nell’Umbria Trail Running e nel Top Runners Challenge Etruscan Cup, circuito interregionale del centro Italia. L’appuntamento sarà alla sede della Pro Loco, sulla SP 249 in località Costa di Trex ad Assisi (PG), da dove alle 9:00 verrà dato il via al percorso lungo e alle 9:15 a quello di 13 km.

Il costo di partecipazione è di 27 e 20 euro in base alla lunghezza scelta. Va considerato che le iscrizioni chiuderanno il 2 agosto o al raggiungimento del tetto massimo di 300 iscritti.

A tutti andrà la medaglia ricordo e il pacco gara con prodotti messi a disposizione dagli sponsor. A fine gara premiati i primi 3 assoluti uomini e donne dei due percorsi. La gara, alla sua 17esima edizione, si prospetta anche quest’anno estremamente incerta e con tante presenze da fuori regione, anche per abbinare qualche giorno di ferie alla scoperta di un patrimonio culturale oltre che religioso come Assisi.

Per informazioni Aspa Bastia, www.aspabastia.it