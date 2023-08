Al via la stagione dell’Angelana di Paolo Cotroneo

Tre giorni di test, in realtà “camuffati” da veri e propri allenamenti, giusto per premere da subito il piede sull’acceleratore. Ma è da oggi che in casa Angelana si comincia davvero a fare sul serio: la prima doppia seduta inaugura la preparazione estiva della formazione giallorossa, da quest’anno affidata a Paolo Cotroneo, voglioso di misurarsi in una realtà che ha dimostrato nel recente passato di aver trovato una propria identità, dalla quale ha preferito non discostarsi troppo. Si spiega così la scelta di mantenere gran parte dell’intelaiatura della rosa della passata stagione, con l’aggiunta però di elementi di qualità e caratura per l’Eccellenza, innesti necessari pensando all’alto grado di competitività del campionato alle porte. E i primi giorni di lavoro hanno confermato le buone sensazioni ricevute nel corso della campagna acquisti: l’Angelana ha trovato il giusto mix tra gioventù ed esperienza, e adesso aspetta che il campo possa dare adeguata ricompensa alle proprie naturali ambizioni.

DIVERTIRSI E FAR DIVERTIRE “Alla società posso solo dire grazie per il lavoro che ha svolto e per l’organico che mi ha messo a disposizione”, spiega Paolo Cotroneo. “C’è grande voglia di cominciare perché le premesse sono davvero ottime. La squadra ha valori importanti, sia dal punto di vista tecnico che, e ci tengo a sottolinearlo, dal punto di vista umano e caratteriale. Ci attende una stagione complessa: l’Eccellenza che verrà sarà notevolmente più competitiva rispetto a quella degli anni passati, dove peraltro il livello si era già alzato rispetto a quelli precedenti. Sarà una battaglia ogni domenica, e molte squadre hanno allestito rose importanti, lasciandosi andare a proclami. Noi dal canto nostro non vogliamo nasconderci, consapevoli però che serviranno umiltà e tanto impegno per poter raggiungere determinati obiettivi. Anche per questo motivo si è deciso di mantenere l’ossatura della squadra che tanto bene ha fatto la scorsa stagione. Con alcuni innesti mirati, soprattutto nel reparto under, abbiamo completato una rosa sicuramente all’altezza del blasone e della storia di questa società. Ai tifosi dico che cercheremo di dare sempre il massimo: speriamo possano venire in tanti a vederci, anche perché il nostro intento è quello di divertirci e far divertire”.

UNA PIAZZA PIÙ VICINA Il presidente Leonardo Santarelli ha ormai esperienza da vendere e sa bene quanto l’estate possa produrre illusioni. Le sensazioni provate in questi primi giorni di lavoro sono però molto positive. “Sappiamo di avere un gruppo importante, pronto per misurarsi su un palcoscenico difficile come quello dell’Eccellenza regionale. L’obiettivo è migliorarsi giorno per giorno, cercando di competere con le squadre più forti, ma senza assilli particolari. La salvezza rimane l’unico obiettivo da centrare, ma auspichiamo che sia una salvezza “tranquilla”, che possa arrivare senza dover soffrire fino alla fine. Cotroneo ha tutta la nostra fiducia: sa lavorare bene con i giovani, ha esperienza e carisma per trascinare anche i più esperti. Abbiamo concordato ogni mossa e direi che il risultato è certamente positivo, anche se spetterà al campo dire se avremo operato bene. L’Angelana è una realtà solida di questa regione e vogliamo che tanta gente torni ad avvicinarsi alla squadra: i risultati delle ultime stagioni hanno allontanato qualche tifoso, ma adesso direi che ci sono tutte le premesse per tornare a sostenere i ragazzi. E vedere che tanti imprenditori della zona si stanno avvicinando è un segnale di per sé già positivo e incoraggiante, segno che questa società sta lavorando bene anche fuori dal campo”.

MERCATO CHIUSO Il mercato ha battuto diversi colpi, con il diesse Giancarlo Mancinelli e il direttore generale Loris Gervasi impegnati su più fronti. “La rosa è a posto così, non faremo altri interventi”, spiega Gervasi. “Dobbiamo ringraziare la società per averci messo a disposizione risorse importanti, che sono andate a completare un organico che si presentava già solido e competitivo. La volontà è di ben figurare in un’Eccellenza che si preannuncia molto battagliera, con tante pretendenti alla vittoria finale e in generale organici di assoluto valore e qualità. Le premesse per far bene ci sono tutte, ora aspettiamo che anche il campo ci dia ragione”. La squadra giallorossa lavorerà al “Migaghelli” per tutta la settimana e sabato pomeriggio disputerà il primo test amichevole a Ponte San Giovanni (ore 18), ospite della Pontevecchio.

PORTIERI

Simone Battistelli (1988), Davide Fantini (2005), Matteo Rondoni (2004).

DIFENSORI

Leonardo Bocci (2003), Marco Bolletta (1993), Tommaso Mazzoli (2004), Francesco Melillo (1990), Davide Pauselli (2003), Federico Rosati (2003), Matteo Subbicini (2000), Francesco Vercillo (2003).

CENTROCAMPISTI

Leonardo Barili (2003), Daniele Bartolini (2001), Valerio Fermi (2004), Matteo Gabrielli (1998), Gianmarco Ravanelli (1999), Edoardo Sirci (2004), Andrea Vitaloni (2004).

ATTACCANTI

Dario Colombi (1993), Lorenzo Confessore (2000), Alessandro Lo Gelfo (2005), Alessandro Luparini (1994), Lorenzo Sforna (2004), Thomas Ventanni (1991).

STAFF TECNICO

Allenatore: Paolo Cotroneo. Preparatore Atletico: Lorenzo Brunelli. Preparatore dei portieri: Franco Checcarelli. Massaggiatore: Enrico Galli.