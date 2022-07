Search for: Search Button

Altro innesto importante per l’Angelana, il Dg Gervasi perfeziona il blitz per centrocampista Capezzuto

L’ASD Angelana 1930 comunica di aver raggiunto un accordo per il trasferimento in giallorosso del centrocampista centrale Raffaele Capezzuto, classe 1997. Il giocatore, che ha perfezionato la trattativa incontrando il direttore generale Loris Gervasi (al Sud per un breve periodo di vacanza), ha accettato la proposta del club di Santa Maria degli Angeli e per la prima volta prenderà parte al prossimo campionato di Eccellenza regionale umbra.

Capezzutto, originario di Napoli, ha mosso i primi passi nelle giovanili del Melfi, disputando due campionati di Serie D con le maglie di Arzachena e Isernia prima di legarsi per quattro stagioni alla Vultur Rionero, formazione di Eccellenza Basilicata. Lo scorso anno il centrocampista è tornato a vestire la maglia del Melfi, sempre nel massimo campionato locale della Basilicata. Capezzuto sarà a disposizione del tecnico Luca Pierotti a partire dal via ufficiale della fase di preparazione, previsto per lunedì 1° agosto al “Migaghelli”.