Angelana calcio, Claudio Menchinella arriva al Migaghelli

L’ASD Angelana 1930 e il direttore sportivo Loris Gervasi annunciano un rinforzo di grande qualità per la mediana giallorossa: dopo un lungo corteggiamento è ufficiale l’arrivo a Santa Maria degli Angeli dell’esperto centrocampista Claudio Menichella, classe 1990, elemento da oltre 60 presenze in Serie C e 140 gettoni in Serie D, considerato uno dei giocatori di maggiore caratura e qualità del panorama regionale dell’ultimo decennio.

Dopo aver vestito le maglie di Castel Rigone, Foligno, Gualdo Casacastalda, Spoleto, Cannara e Bastia (26 gare in D prima dello stop imposto dal Covid-19), il centrocampista originario di Foligno ha accettato la corte angelana, col diesse Gervasi che è riuscito nel non facile compito di convincerlo a portare la sua esperienza al “Migaghelli”, superando la concorrenza di numerose società pronte ad accaparrarsi l’esperto mediano. In giallorosso Menchinella ritroverà tra gli altri Ventanni, con il quale ha condiviso l’ultima parte della passata stagione, oltre a mister Ciucarelli con il quale ha lavorato a Foligno per alcune settimane nel novembre del 2011.