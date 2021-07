Angelana calcio, ecco l’elenco dei riconfermati, 9 i giocatori

L’ASD Angelana 1930 rende noto l’elenco dei giocatori riconfermati rispetto alla rosa allestita nella passata stagione. Nei giorni scorsi il neo tecnico Giorgio Buttò ha provveduto a incontrare tutti i ragazzi in questione, che hanno confermato la volontà di restare a Santa Maria degli Angeli e ripartire in vista della prossima stagione dai tanti buoni propositi che quella passata aveva lasciato in dote. Questo l’elenco dei riconfermati: Leonardo Cosimetti (portiere, 1999), Gabriele Cammerieri (difensore, 2001), Alessandro Galassi (difensore, 1997), Tommaso Marani (difensore, 1996), Daniele Bartolini (centrocampista, 2001), Matteo De Santis (centrocampista, 1992), Morel Konan (centrocampista, 2001), Lorenzo Capitini (attaccante, 2001), Thomas Ventanni (attaccante, 1991). Nei prossimi giorni verrà reso noto anche l’elenco dei ragazzi che dal settore giovanile, e in particolar modo dalla formazione Juniores, saliranno in prima squadra, aggregati sin dal primo giorno di lavoro estivo, previsto per lunedì 19 luglio.