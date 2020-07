Chiama o scrivi in redazione

Angelana calcio, Francesco Melillo torna a vestire la maglia giallorossa

Si è ormai specializzato nei colpi di ritorno il diesse Loris Gervasi: dopo Rossi e Ventanni tocca a Francesco Melillo, difensore classe 1990, tornare a vestire la maglia giallorossa. L’accordo tra l’esperto difensore e la società angelana è stato trovato nel corso di una settimana particolarmente intensa che ha visto il direttore impegnato in numerosi colloqui. Melillo è uno dei difensori di maggiore esperienza e qualità del calcio regionale: dopo gli esordi nel Castel Rigone ha vestito le maglie di Cannara, Nocera Umbra, Subasio, Angelana (due anni dal 2015 al 2017) e Castel del Piano, dove ha avuto modo di lavorare per un po’ di tempo anche con mister Ciucarelli nel corso delle tre stagioni vissute in maglia rossoblù.

Contestualmente all’ingaggio di Melillo è stato trovato l’accordo anche per un altro innesto, e anche stavolta trattasi di un cavallo di ritorno: Lorenzo Capitini, centrocampista offensivo classe 2001, farà parte integrante della rosa della prima squadra. Lo scorso dicembre aveva deciso di cambiare aria e accettare la proposta della Subasio, ma a distanza di pochi mesi il giovane cresciuto nel vivaio giallorosso (due reti nella stagione 2018-19) ha deciso di fare ritorno alla base e mettersi al servizio del neo allenatore e dei compagni.