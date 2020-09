Angelana Calcio, grande successo per la prima giornata degli Open Days 🔴 VIDEO

Angelana Calcio, grande successo per la prima giornata degli Open Days

Rivederli numerosi e spensierati sul rettangolo verde non ha prezzo. Ed è una gioia che riempie il cuore, un po’ come l’entusiasmo e la passione che i piccoli calciatori in erba mettono quando vedono rotolare un pallone in mezzo al campo. Erano in tanti quelli che si sono presentati alla prima giornata degli Open Days dedicati alle classe 2013, 2014 e 2015, vale a dire le fondamenta di un futuro che a Santa Maria degli Angeli tutti auspicano possa essere sempre più luminoso.

Accolti da uno staff di prim’ordine, con tanti istruttori pronti e rodati in vista del via ufficiale della nuova stagione (all’Angelana sin qui hanno preso il via tutte le formazioni giovanili dalla Juniores agli Esordienti), i piccoli giocatori hanno risposto presente, offrendo un saggio della loro bravura e soprattutto della loro voglia di svago in un’ora abbondante di lavoro sul campo. “Abbiamo visto quanto fosse grande in ognuno di loro la voglia di tornare a divertirsi assieme ai coetanei”, spiega Giorgio Buttò, responsabile tecnico giallorosso. “Siamo tutti molto soddisfatti della risposta che c’è stata, sia da parte dei bambini, sia delle famiglie che hanno dimostrato anche di saper rispettare appieno tutte le norme previste dal protocollo. È bello rivedere che il pallone sta tornando protagonista dopo il lungo stop imposto dalla pandemia. La ripresa è stata lenta e graduale, ma adesso siamo davvero pronti a entrare nel vivo dell’attività”.

Tanto che la settimana prossima andrà in scena anche la seconda giornata degli Open Days: “I genitori dei ragazzi ci hanno chiesto se era possibile recuperare la data saltata lunedì 31 agosto per maltempo e noi saremo ben contenti di accontentarli. Abbiamo deciso di ritrovarci di nuovo al campo lunedì 7 settembre, sempre alle 17,30, e nell’occasione forniremo anche un kit regalo ai partecipanti, che per motivi organizzativi non siamo riusciti a consegnare durante la prima giornata”. Confermato il programma, con il protocollo che prevede anche per i più piccoli la presentazione di un’autocertificazione firmata dai genitori con la quale testimoniano di essere abili e arruolabili per l’esercizio di attività ludica e sportiva all’aperto.

PROGRAMMA Nel fine settimana al “Migaghelli” proseguiranno le sedute di allenamento delle formazioni dell’area agonistica, oltre che di quelle Esordienti. Da lunedì 7 settembre partiranno anche le due annate Pulcini (2010 e 2011), affidate quest’anno rispettivamente a Leonardo Angeletti ed Edoardo Vannoni e a Marco Lunghi e Valerio Mazzoli. Primi Calci e Piccoli Amici partiranno ufficialmente il 14 settembre. Fin qui a Santa Maria degli Angeli ha funzionato alla perfezione il protocollo sanitario voluto da LND e CRU, con i ragazzi e le loro famiglie che hanno sposato appieno l’organizzazione degli allenamenti, mostrando grande sensibilità e attenzione ai dettagli.