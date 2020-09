Angelana Calcio, il 7 settembre parte ufficialmente il campionato

Il rodaggio è finito, da lunedì 7 settembre si comincia a fare sul serio. Non che prima si sia rimasti con le mani in mano: la stagione dell’Angelana è partita già da quasi tre settimane, ma il via ufficiale della fase di raduno estivo di fatto avverrà tra poco più di 48 ore.

Lunedì infatti mister Ciucarelli accoglierà di nuovo la squadra al “Migaghelli” e comincerà a lavorare sul campo, aumentando la presenza della palla e del lavoro tattico dopo alcune sedute incentrate esclusivamente sulla parte fisica e atletica. Dopotutto in un’estate decisamente diversa dalle abitudini, anche questo passo rappresenta un vero e proprio punto di svolta.

VOGLIA DI RICOMINCIARE Un anno fa di questi tempi si pensava alla “prima” al “Migaghelli”, riconsegnato dopo i lavori estivi al terreno di gioco. Terreno che da sei mesi a questa parte ha avuto modo di ritemprarsi, grazie anche al prezioso lavoro del custode Maurizio Valecchi, ma che da lunedì tornerà ad ospitare le sedute d’allenamento di un gruppo rinnovato, ma quanto mai motivato. “Siamo tutti molto curiosi di vedere quelle che saranno le risposte che arriveranno dal campo”, spiega il direttore sportivo Loris Gervasi.

“Sin qui abbiamo deciso di avvicinarci gradualmente alla nuova stagione, cercando anche di capire quali potranno essere i timing di avvio del campionato. La squadra ha lavorato per tre settimane a giorni alterni, divisa in due gruppi per la parte atletica, osservando nei dettagli il protocollo sanitario proposto da LND e CRU.

Era un passaggio fondamentale per riprendere dopo alcuni mesi di stop che nelle gambe e nella testa dei ragazzi si sono fatti sentire, ma da lunedì saremo finalmente pronti per tornare a svolgere un programma più “tradizionale”, con sedute atletiche ma anche tattiche e con le prime partitelle stagionali.

Mi preme di ringraziare tutte le componenti che si sono adoperate in questi mesi per arrivare a garantire standard di qualità e sicurezza elevati: giocatori, tecnici e dirigenti verranno costantemente sottoposti a controlli, ma in tutta la struttura già oggi trovano igienizzanti e materiali utili per prevenire qualsiasi tipo di contagio, potendo peraltro usufruire di ben 4 spogliatoi al termine di ogni seduta”.

Il tutto aspettando che arrivino comunicazioni legate alla ripartenza vera e propria: “Senza date di inizio delle competizioni non è semplice lavorare, ma abbiamo preso a riferimento la metà di ottobre. Da parte nostra c’è tutta l’intenzione di cooperare per cercare di tornare al più presto a giocare, e possibilmente con il pubblico sugli spalti, sempre nel rispetto delle norme. Avvertiamo un po’ tutti questo bisogno di riprendere con le gare ufficiali, speriamo di poterlo fare in fretta”.

L’ORGANICO La rosa al servizio di Ciucarelli si compone oggi di 24 elementi, così distribuiti: 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 5 attaccanti. In queste prime settimane verranno aggregati in pianta stabile anche 4 elementi della formazione Juniores, al lavoro già da qualche giorno col neo tecnico Daniele Azzarelli nei campi di Castelnuovo. In via di completamento anche lo staff tecnico che vede già presenti Massimo Mencarelli come vice e Francesco Ghetti come massaggiatore-fisioterapista.

PORTIERI

Leonardo Cosimetti (1999), Andrea Rossi (1986), Michelangelo Turrioni (2003)

DIFENSORI

Gabriele Cammerieri (2001), Alessandro Galassi (1997), Erildo Gordi (2003), Tommaso Marani (1996), Francesco Melillo (1990), Francesco Pecetta (2001), Alessandro Rinaldi (2002), Marco Taccucci (1977)

CENTROCAMPISTI

Leonardo Barili (2003), Daniele Bartolini (2001), Claudio Menchinella (1990), Matteo De Santis (1992), Morel Konan (2001), Sebastiano Ragusa (2001), Thomas Ventanni (1991), Francesco Vercillo (2003)

ATTACCANTI

Lorenzo Capitini (2000), Lorenzo Confessore (2000), Valerio Del Prete (2003), Pietro Morlandi (2000), Michele Ricciolini (1998)

AGGREGATI

Alessandro Albrigo (2003, d), Giacomo Biagioni (2001, c), Gianluca Buini (2004, p), Francesco Rossi (2002, c)

STAFF TECNICO

Allenatore: Fabrizio Ciucarelli. Vice allenatore: Massimo Mencarelli. Massaggiatore: Francesco Ghetti