Angelana si confronta con la Pistoiese, 1 a 2 a favore dei toscani

Per togliere il velo al “Migaghelli” l’Angelana ha scelto un’avversaria decisamente di rango: la Pistoiese vanta trascorsi in Serie A, è reduce da una stagione che fino a 180’ dalla fine raccontava di un ritorno nei professionisti pressoché certo, di certo partirà per puntare a vincere il prossimo campionato di Seri D. Ma nella mattinata (calda) di Santa Maria degli Angeli ha dovuto faticare e non poco per avere ragione di un’Angelana bella e pimpante, magari ancora non troppo tonica (i carichi di lavoro si fanno sentire), ma che certamente ha fatto la sua bella figura. E il 2-1 finale in favore dell’Olandesina è fin troppo ingeneroso per la formazione di Paolo Cotroneo, che ha ricevuto una volta di più risposte concrete dal suo 4-3-1-2, e più in generale da tutti gli interpreti schierati in una mattinata nella quale hanno ruotato ben 22 effettivi. A riprova del fatto che la preparazione prosegue senza intoppi, con tutta la rosa al completo e con la sensazione che tutto stia procedendo per il verso e nella direzione sperata.

IDEE CHIARE Contro la Pistoiese il tecnico ne approfitta per fare le prove generali in vista dei primi impegni ufficiali, seppur distanti ancora 15 giorni. Davanti a Battistelli trovano posto Pauselli, Bocci, Subbicini e Bolletta, con Gabrielli play e Ravanelli e Vitaloni ai lati. Ventanni giostra sulla trequarti, Colombi e Luparini compongono il tandem d’attacco. Cotroneo se la gioca con un under in più (un 2004 e due 2003), la Pistoiese risponde con un 4-3-3 che pure ha in Diodato una pedina assai mobile, che spesso va sulle tracce di Gabrielli a formare il più collaudato 4-2-3-1 che tanto piace a Consonni. Nonostante elementi di spessore ed esperienza (Tanasa lo scorso anno ha disputato 27 gare in Serie C a Rimini, Marquez Facundo ha fatto sfracelli col Sestri Levante dei record nel girone A di Serie D), i toscani trovano pane per i loro denti contro un’Angelana per nulla rinunciataria, brava anche in fase di non possesso e lesta a ripartire quando se ne presenta l’opportunità. Tolta una conclusione dal limite di Marquez, disinnescata in corner da Battistelli dopo 2’, per una ventina di minuti non si segnalano occasioni da rete, al netto però di una partita assai valida agonisticamente. Al 21’ è Cudini, imbeccato dalla bandierina da Diodato, a chiamare ancora Battistelli alla deviazione in tuffo in calcio d’angolo. Poi al 25’ sono i giallorossi a rendersi pericolosi con un colpo di testa di Bolletta su invito dalla sinistra di Ventanni, con la passa che sfila a lato di un soffio.

RAVANELLI NON SBAGLIA La parte centrale del primo tempo offre la miglior versione di giornata di un’Angelana cinica a trovare il gol alla mezzora: Ventanni innesca Luparini sulla sinistra, quest’ultimo attende l’arrivo dei compagni a rimorchio e trova Ravanelli che sulla destra, di gran carriera, colpisce col destro, beneficiando anche di una deviazione amica che mette fuori causa Valentini. Il gol accende ulteriormente una sfida che la Pistoiese non ci sta a perdere: 2’ più tardi Diodato impegna da fuori area Battistelli, poi “graziato” sulla respinta dalla conclusione fuori misura di Marquez. Ma al 39’ è ancora l’Angelana ad andare vicina al gol con Bolletta che pennella un bel pallone sul quale Luparini arriva in spaccata, contrastato però da Cudini che gli chiude lo specchio. A un minuto dal riposo i toscani trovano il pari: Diodato si procura un rigore rientrando sul mancino e dal dischetto Marquez chiama Battistelli a una gran risposta con la gamba di richiamo. L’attaccante argentino è però fortunato nel ritrovarsi la palla sulla testa ed è lesto a spingerla in rete, anticipando compagni e avversari. Nella ripresa entra subito Sirci per Vitaloni, con la Pistoiese che prova ad aumentare il baricentro e brava a trovare il gol con una botta dal limite di Tanasa, sulla quale Battistelli non può nulla. La girandola di cambi non spezza più di tanto il ritmo di una gara che si mantiene vibrante e nella quale l’Angelana prova a trovare il pari andando alla ricerca della profondità con i neo entrati Lo Gelfo e Confessore. Proprio quest’ultimo avrebbe sul mancino la palla del 2-2, ma da posizione invitante colpisce male d’esterno dopo un bel recupero di Vercillo. È l’ultima emozione di un test proficuo per entrambe, che certamente ha avvalorato la tesi di un’Angelana pronta a giocarsela con tutti.

COMMENTI Paolo Cotroneo a fine gara ha potuto esternare tutta la soddisfazione nell’aver constatato i progressi dei suoi ragazzi. “Avevamo di fronte una squadra davvero forte, eppure non ci siamo tirati indietro. Nonostante un livelli di preparazione inferiore, siamo stati in partita dal primo all’ultimo minuto e abbiamo fatto vedere buone trame di gioco. Peccato aver concesso due gol banali su errori nostri, ma nel complesso c’è molto di cui essere contenti. Sappiamo che manca ancora tanto ai primi impegni ufficiali, ma tutto sta andando per il verso giusto e le risposte che volevo stanno arrivando. Ora ci prendiamo un po’ di riposo, poi ripartiremo con la convinzione di avere tutti i mezzi per poter dire la nostra”. Luigi Consonni, tecnico della Pistoiese, non manca a sua volta di elogiare l’Angelana: “Una bella squadra, anche e soprattutto nella fase di non possesso. Penso possa far bene in un campionato come quello umbro, che dopo aver giocato contro diverse formazioni locali ritengo essere di assoluto livello”. La Pistoiese ha terminato il ritiro in Umbria, ma somiglia ancora a un cantiere. “C’è da lavorare, e poi ci sono ancora più di tre settimane prima di cominciare a giocare le partite che contano. Ci siamo allenati bene, magari qualcosa ancora dovremo fare, ma le idee le abbiamo e pure chiare. Abbiamo chiuso con un test probante, e questo mi basta”.

ANGELANA – PISTOIESE 1-2

ANGELANA (4-3-1-2): Battistelli (30’ st Rondoni); Pauselli (23’ st Vercillo), Bocci (40′ st Fermi), Subbicini (40′ st Sforna), Bolletta (18’ st Melillo); Ravanelli (35’ st Barili), Gabrielli (24’ st Lo Gelfo), Vitaloni (1’ st Sirci); Ventanni (13’ st Confessore); Colombi (10’ st Bartolini), Luparini (38’ st Rosati). All.: Cotroneo.

PISTOIESE (4-3-3): Valentini; Di Mino, Cudini, Salto, Di Matteo (21’ st Rossi); Costa (43’ st Gennari), Tanasa, Diodato (1’ st Ferrandino); Nardella (24’ st Diop), Marquez, Oubakent. A disp.: Ricco, Scartabelli, Niccolai. All.: Consonni.

ARBITRO: Berno di Foligno.

MARCATORI: 30’ pt Ravanelli (A), 44’ pt Marquez (P), 9’ st Tanasa (P).

NOTE: spettatori un centinaio circa, con una folta rappresentanza ospite. Ammonito: Sirci (A). Angoli: 3-1 per la Pistoiese.