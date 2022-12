Angelana corsara a Ponte San Giovanni per 0-1

Di Lorenzo Capezzali

Angelana corsara a Ponte San Giovanni per 0-1. Vent’anni il match winner a conclusione di un’azione corale. E’ stata una vittoria che arriva dopo settimane di pareggi con un impegno del gruppo agonistico e tattico. Trame tecniche di respiro e la squadra di mister Pierotti sta lentamente salendo.

La gara era di quelle attese se non altro per la tradizione calcistica tra i due club. Un campanile che anche oggi non ha tradito le attese. I ponteggiani hanno reso una sfida all’altezza e solo per un niente non hanno fatto pari. I giallorossi con un Vent’anni in prima fila hanno reso la pariglia ineguagliabile. Tifosi in festa.