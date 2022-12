Angelana corsara porta via tre punti sul Ventinella

Di Lorenzo Capezzali

Angelana corsara porta via tre punti sul Ventinella. Firma la vittoria Ravanelli che accompagna in rete una palla filtrata. Un successo figlio di una prestazione dell”Angelana promettente per il futuro campionato. Il Ventinella non lasciava nulla d’intentato con ripartenze e costruzione di gioco. Ma per un nonnulla non riusciva a cucire il goal. Ne approfittavano i giallorossi, formato esterno, tra sagacia tattica e puntigliosa presenza di tutti in prossimità dei sedici metri. Palloni veloci per resto correvano da una parte e l’altra. C’era la volontà di superarsi ma l’obiettivo premiava l’Angelana che vede più chiaro in avanti Pierotti per primo!.