Angelana vince Coppa di eccellenza, i complimenti dell’Amministrazione comunale

L’amministrazione comunale esprime i più vivi complimenti all’Angelana per la conquista della Coppa di Eccellenza 2021/2022 dopo una finale emozionante giocata contro il Lama:

“Si tratta di un risultato storico perchè per la prima volta la squadra rossoblu si aggiudica un così ambito trofeo ed è anche un riconoscimento dell’impegno e della tenacia con cui i ragazzi di mister Riberti hanno saputo imporre la loro supremazia tecnica gettando il cuore oltre l’ostacolo. Il calcio, come lo sport in generale, sono fondamentali nella vita dei nostri giovani perchè oltre a sviluppare la socialità insegna a far propri valori come il sacrificio, il rispetto degli avversari, la correttezza in campo. Ancora congratulazioni alla società, all’allenatore, ai calciatori. La città di Assisi è orgogliosa del vostro straordinario risultato e della vostra prima Coppa di Eccellenza con l’augurio che a questo trofeo se ne aggiungano presto altri”.