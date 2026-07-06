Aronni rinforza l’attacco dell’Assisi Calcio per la stagione 2026

Giovane punta classe 2005 arriva per dare qualità ai rossoblù!!

L’Assisi Calcio 2023 continua a costruire la rosa in vista della stagione sportiva 2026-2027 e ufficializza l’ingaggio dell’attaccante Edoardo Aronni, giovane calciatore nato nel 2005 che andrà a rafforzare il reparto offensivo della formazione rossoblù. La società ha comunicato l’acquisizione delle prestazioni sportive del giocatore, inserendo così un nuovo tassello nel progetto tecnico affidato all’allenatore mister Lisarelli.

L’arrivo di Aronni rappresenta un ulteriore investimento su un profilo giovane ma già dotato di esperienza nei campionati dilettantistici regionali. Il club punta infatti a valorizzare le qualità dell’attaccante, considerato un elemento dalle interessanti prospettive di crescita.

Un profilo giovane con esperienza nei vivai professionistici

Edoardo Aronni ha sviluppato la propria formazione calcistica all’interno di settori giovanili di assoluto rilievo. Nel corso del suo percorso ha infatti vestito le maglie delle formazioni giovanili di Perugia, Bologna e Cittadella, esperienze che gli hanno consentito di maturare sotto il profilo tecnico e tattico.

Conclusa la fase della crescita nei vivai professionistici, il centravanti ha iniziato il proprio cammino nel calcio dilettantistico, confrontandosi con categorie competitive come Eccellenza e Promozione, dove ha avuto modo di accumulare ulteriore esperienza e continuità.

Le esperienze tra Pierantonio, Petrignano e Angelana

Nel suo percorso sportivo Aronni ha indossato le maglie di Pierantonio Sport, Petrignano e Angelana, società nelle quali ha proseguito il proprio processo di maturazione.

Particolarmente significativa è stata l’esperienza vissuta nella stagione 2024-2025 con il Petrignano, periodo durante il quale ha confermato le proprie qualità offensive. Pur essendo uno degli elementi più giovani del reparto avanzato, è riuscito a mettere in evidenza caratteristiche di concretezza, determinazione e capacità di incidere nella fase realizzativa.

Il suo percorso evidenzia una crescita costante, accompagnata dalla possibilità di confrontarsi con realtà differenti e con campionati impegnativi, elementi che hanno contribuito ad arricchire il suo bagaglio tecnico ed esperienza agonistica.

Le caratteristiche dell’attaccante

L’Assisi Calcio 2023 presenta Aronni come un calciatore capace di offrire forza fisica, qualità offensive e ampi margini di miglioramento. Il suo inserimento nella rosa è finalizzato ad aumentare le soluzioni a disposizione dello staff tecnico nel reparto avanzato.

Il nuovo attaccante arriva con l’obiettivo di mettere al servizio della squadra energia, entusiasmo e capacità realizzativa, qualità sulle quali la società intende fare affidamento durante il prossimo campionato.

L’età anagrafica rappresenta inoltre uno degli aspetti più interessanti del suo profilo. Nato nel 2005, Aronni dispone infatti di prospettive di crescita che il club rossoblù punta a valorizzare nel corso della stagione.

Nuovo tassello per il progetto rossoblù

Con questa operazione di mercato, l’Assisi Calcio 2023 prosegue il lavoro di definizione dell’organico che affronterà la stagione 2026-2027. L’inserimento di un giovane attaccante proveniente da esperienze già significative conferma la volontà della società di coniugare prospettiva e competitività.

Il club ha accolto ufficialmente il nuovo giocatore rivolgendo ad Edoardo Aronni il benvenuto nella famiglia rossoblù e formulandogli gli auguri per l’inizio della nuova esperienza sportiva. L’attaccante sarà ora a disposizione di mister Lisarelli, con il quale inizierà il percorso di preparazione in vista dei prossimi impegni ufficiali, entrando a far parte del gruppo che rappresenterà l’Assisi Calcio 2023 nella nuova stagione agonistica.