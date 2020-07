ASD Angelana 1930, Daniele Bartolini sempre più giallorosso

Al termine di un’altra settimana di intenso lavoro, che ha visto il diesse Loris Gervasi impegnato su più fronti nel tentativo di completare la rosa giallorossa, l’ASD Angelana 1930 rende nota con grande piacere la riconferma a Santa Maria del centrocampista Daniele Bartolini, classe 2001, uno dei migliori prospetti della regione, che seppur giovanissimo è diventato ormai un autentico veterano del club, facendo parte integrante della prima squadra già da tre stagioni.

La conferma di Bartolini è la ciliegina sulla torta del mercato operato dal diesse Gervasi: nonostante fossero numerose le richieste per il centrocampista (anche da categorie superiori), alla fine Daniele ha deciso di vestire ancora la maglia giallorossa, accettando di far parte del nuovo corso tecnico di mister Ciucarelli. Bartolini potrà fregiarsi anche per la stagione 2020-21 dello status di fuoriquota e sarà dunque una risorsa ulteriore all’interno della rosa angelana.

Nei giorni scorsi il diesse Gervasi ha lavorato anche in uscita, confezionando una tripla operazione che ha portato alla Vis Foligno ben tre elementi, tutti con la formula del prestito: si tratta del portiere Andrea Prisco (1997), del difensore Giovanni Barbini (1998) e del centrocampista Filippo Baglioni (1998), che hanno accettato il trasferimento alla formazione folignate dopo essere rientrati dal prestito della passata stagione al Viole.

STAFF TECNICO In attesa di ultimare l’organico a disposizione di mister Ciucarelli, l’Angelana ha già inserito due nuove figure nello staff tecnico: oltre a Francesco Ghetti, il cui incarico è stato reso noto nel giorno della presentazione (agirà come fisioterapista/massaggiatore), è ufficiale l’avvento di Massimo Mencarelli come allenatore in seconda. Mencarelli vanta numerose esperienze a livello di prima squadra (ha diretto tra le altre Bastia e Bastardo in Eccellenza e Ospedalicchio, Pianello, Real Virtus, Castel del Piano e Petrignano in Promozione) ed è reduce da alcune annate nelle quali ha allenato nei campionati giovanili.