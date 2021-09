Angelana, il settore giovanile ha riacceso i motori

Le vacanze sono finite, l’Angelana ha riaperto i battenti anche per quel che riguarda il settore giovanile. Dove da un paio di settimane hanno inaugurato l’attività le formazioni del settore agonistico, cui a stretto giro di posta faranno seguito anche le varie realtà della scuola calcio di base. L’annata 2021-22, al netto delle tante incognite che propone (il Covid rimane sempre un ostacolo duro da aggirare), porterà tante novità e la voglia di regalare ai tanti ragazzi e alle loro famiglie un punto di riferimento sano e di assoluto valore.

“Abbiamo cercato di allestire una squadra in grado di supportare le necessità di un momento tanto particolare”, spiega Paola Maccabei, confermata alla guida del settore giovanile nella stagione in cui due nuove figure assumono la carica di responsabili tecnici dopo la “promozione” di Giorgio Buttò al ruolo di allenatore in prima squadra. “Avremo Riccardo Rosselli come responsabile del settore agonistico (2003-2008) e Nicolò Guzzoni per ciò che riguarda l’attività di base (2009-2016). Abbiamo deciso di pescare all’interno del nostro vivaio dando continuità a un percorso partito da lontano, dove buona parte degli istruttori si sono formati fino a meritarsi una chiamata tanto importante. Per una società come l’Angelana che punta tanto sui propri ragazzi (nelle prime tre gare ufficiali della prima squadra, in media sono stati 8 gli elementi cresciuti nelle giovanili che sono scesi in campo), non poteva esserci una scelta più logica”.

Settore agonistico

Riccardo Rosselli guiderà l’Under 19 (Juniores A1) che lavorerà in stretto contatto con la prima squadra e ha già cominciato la preparazione da un paio di settimane. All’Under 17 (Allievi A1), in questi giorni impegnata in ritiro a Frontone, in provincia di Pesaro-Urbino, sale invece Luca Cannoni, che avrà un ruolo anche di sviluppo tecnico legato alle formazioni giovanili. All’Under 16 (Allievi Sperimentali) tocca a Luca Mattonelli, mentre l’Under 15 (Giovanissimi A1) è affidata a Rodolfo Romeo, con Davide Fioravanti che ha assunto la guida dell’Under 14 (Giovanissimi Sperimentali), il gruppo più numeroso della galassia giallorossa.

Attività di base

Decisamente variegato l’organigramma delle categorie della scuola calcio di base. Gli Esordienti 2009, che inizieranno la preparazione lunedì 6 settembre, avranno come istruttori Riccardo Palazzini e il debuttante Giacomo Biagioni. Gli Esordienti 2010, che a loro volta partiranno lunedì 6 settembre, saranno guidati da Nicolò Guzzoni ed Edoardo Vannoni. Tutte le altre annate partiranno lunedì 13 settembre: doppia coppia per ciò che riguarda i Pulcini 2011, con Marco Lunghi affiancato dal giovane Alessandro Iovinella, mentre per i Pulcini 2012, accanto al riconfermato Andrea Petetta, sarà presente anche Bianca Parise. Due giovani guideranno i Primi Calci 2013: si tratta di Lorenzo Confessore ed Edoardo Pettirossi, mentre i Primi Calci 2014 sono stati affidati a Alessandro Iovinella. Infine, i Piccoli Amici 2015-16 vedranno Luca Cannoni affiancato da Gabriele Cammerieri.

Preparatori dei portieri

Oltre all’aspetto legato alla preparazione fisica e in particolare a quella motoria, come consuetudine l’Angelana mette a disposizione di tutte le varie formazioni anche due preparatori dei portieri: Franco Checcarelli, che già parte attiva dello staff della prima squadra, seguirà le classi dal 2003 al 2007, mentre Natalino Donati si prenderà cura dei ragazzi dal 2008 al 2012.

Partiti gli open day 2014-15-16

Mercoledì 1° settembre è andata in scena la prima delle due giornate di Open Day dedicate ai ragazzi nati nel 2014, 2015 e 2016. Una buona partecipazione, con tanti volti nuovi pronti a entrare a far parte della famiglia giallorossa, ha rappresentato un ideale punto di partenza per un’annata che si preannuncia densa di significati, con la voglia di vedere l’attività procedere regolarmente senza intoppi come avvenuto nelle precedenti due stagioni, e in particolare nell’ultima. La seconda giornata dell’Open Day è in programma martedì 7 settembre alle 16,30 al “Migaghelli”.

L’organigramma completo del settore giovanile 2021-22

Responsabile Settore Agonistico: Riccardo Rosselli

Under 19 (Juniores A1): Riccardo Rosselli

Under 17 (Allievi A1): Luca Cannoni

Under 16 (Allievi Sperimentali): Luca Mattonelli

Under 15 (Giovanissimi A1): Rodolfo Romeo

Under 14 (Giovanissimi Sperimentali): Davide Fioravanti

Responsabile Attività di Base: Nicolò Guzzoni

Esordienti 2009: Riccardo Palazzini e Giacomo Biagioni

Esordienti 2010: Nicolò Guzzoni ed Edoardo Vannoni

Pulcini 2011: Marco Lunghi e Alessandro Iovinella

Pulcini 2012: Andrea Petetta e Bianca Parise

Primi Calci 2013: Lorenzo Confessore ed Edoardo Pettirossi

Primi Calci 2014: Alessandro Iovinella

Piccoli Amici 2015-16: Luca Cannoni e Gabriele Cammerieri

Preparatori dei portieri: Franco Checcarelli e Natalino Donati