ASD Angelana 1930 respinge sanzioni Giudice Sportivo

ASD Angelana 1930 – L’ASD Angelana 1930 ha emesso un comunicato ufficiale in risposta alle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo nel comunicato n. 31 del 27.09.2023. Le sanzioni riguardano eventi verificatisi durante la partita Angelana-Tavernelle del 23.09.2023 e si basano sul referto di gara redatto dal sig. Giuseppe Merlino di Pontedera.

L’ASD Angelana 1930 contesta le sanzioni e sottolinea che il comunicato del Giudice Sportivo contiene inesattezze e descrizioni parziali e incorrette degli eventi. La società sostiene di essere estranea a molte delle accuse mosse e sottolinea che se ci fossero state sanzioni adeguate per gli errori commessi dai suoi tesserati, avrebbe accettato la responsabilità.

La società mette in dubbio come il sig. Merlino abbia avuto la visuale necessaria per giudicare alcuni eventi, come l’apertura dei cancelli, che è impossibile vedere dal campo. L’ASD Angelana 1930 suggerisce che potrebbe esserci stato un informatore che ha fornito informazioni errate al Giudice Sportivo.

La società contesta anche l’espulsione di Loris Gervasi, sostenendo che il Giudice Sportivo abbia confuso i tempi delle espulsioni. Inoltre, solleva dubbi sull’identità del tesserato coinvolto in un’espulsione e sostiene che potrebbe esserci stato uno scambio di persona.

Infine, l’ASD Angelana 1930 critica l’entità delle squalifiche inflitte a Matteo Subbicini e Thomas Ventanni, ritenendo che siano sproporzionate rispetto ai fatti contestati.

La società esprime preoccupazione per la mancanza di un dialogo tra le parti coinvolte nel calcio regionale e sottolinea che un confronto diretto tra arbitri, federazioni, società, allenatori e giocatori è essenziale per migliorare il calcio regionale.

L’ASD Angelana 1930 afferma di aver intrapreso azioni legali per difendere i propri interessi e chiede una valutazione equa dei fatti contestati. La società spera che questa situazione possa essere risolta rapidamente e che non si ripeta in futuro, poiché le sanzioni influiscono negativamente sulla stagione della squadra.