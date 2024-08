ASD Assisi Calcio 2023: Inizio Preparazione Stagionale

L’ASD Assisi Calcio 2023 ha annunciato che la prima squadra si radunerà il 7 agosto presso lo Stadio degli Ulivi di Assisi per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione. La squadra, guidata da Mr. Venarucci, si prepara ad affrontare una serie di allenamenti congiunti e partite amichevoli prima dell’inizio ufficiale del campionato di Prima Categoria.

Il programma degli allenamenti congiunti prevede tre incontri principali. Il primo si terrà il 14 agosto alle ore 10:45 presso lo Stadio degli Ulivi di Assisi, dove l’Assisi affronterà il Settevalli Pila. Il secondo incontro è fissato per il 18 agosto alle ore 17:30, sempre allo Stadio degli Ulivi, contro il Tiber. Infine, il 22 agosto alle ore 18:30, si svolgerà un’amichevole in famiglia tra i giocatori dell’Assisi Calcio.

Oltre agli allenamenti congiunti, la squadra parteciperà alla Coppa Italia di Prima Categoria, con le partite programmate per il 25 agosto, il 28 agosto e il 31 agosto. Questi incontri rappresentano un’importante occasione per testare la preparazione della squadra e mettere a punto le strategie in vista del campionato.

L’inizio del campionato di Prima Categoria è previsto per l’8 settembre. La squadra di Mr. Venarucci è determinata a partire con il piede giusto e a dimostrare il proprio valore sul campo. I giocatori a disposizione del mister sono pronti a dare il massimo per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Il raduno del 7 agosto segna l’inizio di un periodo intenso di preparazione, durante il quale la squadra lavorerà duramente per migliorare la condizione fisica e affinare le tattiche di gioco. Gli allenamenti congiunti e le partite amichevoli saranno fondamentali per valutare lo stato di forma dei giocatori e per creare un gruppo coeso e competitivo.

La partecipazione alla Coppa Italia di Prima Categoria offrirà inoltre l’opportunità di confrontarsi con altre squadre e di mettere alla prova le proprie capacità in un contesto ufficiale. Le partite del 25 agosto, del 28 agosto e del 31 agosto saranno cruciali per testare la tenuta della squadra e per apportare eventuali correttivi in vista del campionato.

L’ASD Assisi Calcio 2023 è pronta a scendere in campo con determinazione e spirito di squadra, con l’obiettivo di affrontare al meglio la nuova stagione. Il supporto dei tifosi sarà fondamentale per sostenere la squadra in questo percorso e per creare un’atmosfera positiva e motivante.

In conclusione, il raduno del 7 agosto allo Stadio degli Ulivi di Assisi rappresenta l’inizio di una nuova avventura per l’ASD Assisi Calcio 2023. La squadra è pronta a lavorare sodo per raggiungere i propri obiettivi e per regalare emozioni ai propri tifosi. Con un programma di allenamenti congiunti e partite amichevoli ben definito, la preparazione per la nuova stagione è ufficialmente iniziata.