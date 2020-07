Asd Fun Future per promuovere sport come modello educativo nei giovani

Due campus calcistici estivi, a Petrignano d’Assisi e a Cannara, aperti a tutti senza distinzioni di razza, né di sesso, né per motivi economici. Asd Fun Future, associazione non profit, per promuovere lo sport come modello educativo nei giovani, per veicolare i valori fondamentali della vita. Sport come strumento di un corretto stile di vita.

Le attività : Asd Fun Future ha finora attivato due campus calcistici estivi a Petrignano d’Assisi e Cannara, per ragazzi dai 6 ai 16 anni. “Sport aperto anche alle fasce più svantaggiate della popolazione, aiutate dalla donazione de “Il Giardino di Francesca”, che sostiene progetti in ambito sociale. La nostra associazione sta creando reti tra non profit e realtà profit, nonché con le istituzioni, per riuscire a disseminare sempre di più il seme dello sport tra fasce di età diverse, cosi da rafforzare l’empowerment nella vita sociale e nelle relazioni tra giovani. Sono inoltre numerose le ragazze che prendono parte ai campus. Fondamentale, questo aspetto, per l’inclusione sociale e il superamento dello stereotipo di genere, che ha contraddistinto il calcio fino a pochi anni fa. Di questo, noi organizzatori siamo molto orgogliosi” – spiega il presidente Mattia Ferrata.

I responsabili e fondatori di Asd Fun Future

Mattia Ferrata, Riccardo Caporali, Marco Borghi, Emanuele Mocci , gli istruttori Asd Fun Future, tutti qualificati UEFA, ma anche impegnati nello sport, dapprima come calciatori e poi con ruoli specifici nelle diverse società sportive. Ragazzi prima, uomini adesso, che hanno vissuto il calcio come forma di divertimento ma anche di disciplina, “senso di squadra inteso come unione e forza di un gruppo che sudava per un unico obiettivo, che molte volte non era la vittoria. Fondamentale sentirsi parte di un tutto che viveva lo sport con fair play”.

La mission e la storia: Dal presidente Mattia Ferrata la mission di Asd Fun Future. “Tutti noi vogliamo trasmettere ai giovani i veri valori dello sport e della vita, quindi sport come modello educativo, utile a trovare sempre lo stimolo per combattere per i propri sogni. Promuoviamo l’idea di squadra, il valore dell’aggregazione: quando si gioca, si fa parte di un gruppo, non esiste un singolo giocatore ma i giocatori. Lo sport è scuola di vita: rispetto delle regole, rispetto reciproco, aggregazione per raggiungere la meta prefissata, sentirsi parte di una famiglia, trasmettere onestà morale e determinazione. Come nostra prima iniziativa, da lunedì 22 giugno fino al 4 settembre 2020, è attivo un campus legato al calcio, per i bambini dai 6 ai 16 anni presso il campo sportivo “F. Cicogna” di Petrignano. Inoltre ne realizzeremo un altro, in collaborazione con altre realtà sportive, presso il comunale “Spoletini” di Cannara. Prevediamo altri progetti nel 2020: corsi di ginnastica funzionale, posturale, centri di avviamento alla motricità. Il nostro sogno è dare vita a un settore giovanile di calcio tutto nostro” – affermano i fondatori e responsabili. Nell’Asd Fun Future lo sport è educativo per i ragazzi, oltre che naturale mezzo per star bene fisicamente. Perciò non ci omologhiamo al mero, unico fine della vittoria, abitudine diffusa nell’immaginario collettivo. Con noi i giovani apprenderanno l’importanza di appartenere a un gruppo, elemento che conta più del singolo individuo. Nostro principio sociale è realizzare attività fruibili anche a chi non ha i mezzi economici, senza barriere di razza, di appartenenza politica né di sesso: per questo stiamo tessendo reti territoriali per portare avanti progetti, sogni e aspettative di giovani sportivi. La nostra associazione intende, quindi, dare il proprio contributo allo sviluppo del territorio e impartire sani valori per la crescita di ogni giovane. Un ringraziamento ai sindaci e agli assessori, che hanno sostenuto i nostri summer camp a Petrignano e Cannara, e alle strutture sportive che ci hanno ospitato”.