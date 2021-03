Assessore Cavallucci: il Comune sostiene le associazioni sportive

L’amministrazione comunale è a disposizione delle associazioni sportive per il sostegno nella compilazione di “Sport di tutti – Quartieri” e “Sport di tutti – Inclusione”, due avvisi pubblici che vogliono rappresentare modelli di intervento sportivo e sociale promossi da sport e salute indirizzati all’associazionismo sportivo di base.

Ma vediamo di che cosa si tratta nel dettaglio.

SPORT DI TUTTI – Quartieri

È un avviso pubblico finalizzato a promuovere e sostenere la creazione di presidi sportivi ed educativi in periferie e quartieri disagiati, realizzati e gestiti da associazioni sportive di base, che fungano da centri aggregativi aperti tutto l’anno, destinati alla comunità e a tutte le fasce di età. Per informazioni più approfondite consultare la pagina web www.sportesalute.eu/sportditutti/quartieri

SPORT DI TUTTI – Inclusione

Ha l’obiettivo di sostenere lo sport sociale e incentivare l’eccellenza dell’associazionismo sportivo di base attraverso il finanziamento di progetti rivolti a categorie vulnerabili e soggetti fragili che utilizzano lo sport e i suoi valori come strumento di inclusione sociale, promuovendo sinergie con gli attori del territorio. Anche per questo avviso c’è una pagina web per ulteriori informazioni

www.sportesalute.eu/sportditutti/inclusione

Le associazioni interessate potranno presentare le domande fino alle ore 12 del 30 giugno 2021, presentando la candidatura attraverso la piattaforma dedicata, accessibile dal seguente link: : https://area.sportditutti.it/

Le candidature di ciascun avviso saranno approvate mensilmente a partire dal 30 aprile 2021 e sino ad esaurimento delle risorse. Per il primo avviso “Sport di tutti-Quartieri” lo stanziamento per ogni associazioni è al massimo di 100 mila euro, per il secondo avviso “Sport di tutti – Inclusione” la cifra erogabile è di 15 mila euro.

In relazione ai due avvisi sono stati organizzati due webinar per le associazioni e gli enti locali nel corso dei quali verranno approfonditi i contenuti, le modalità di presentazione delle domande tramite la piattaforma dedicata e tutti gli altri aspetti.

Sport di Tutti – Quartieri il 18 marzo dalle ore 15.00 alle ore 16.15;

il 18 marzo dalle ore 15.00 alle ore 16.15; Sport di Tutti – Inclusione il 19 marzo dalle ore 15.00 alle ore 16.15.

Per seguire i lavori dei webinar consultare il sito www.sportesalute.eu

L’assessore allo sport Veronica Cavallucci invita le associazioni del territorio a partecipare ai bandi, ricordando la disponibilità degli uffici comunali competenti in materia per un aiuto nella preparazione della domanda: “Per tutti i gruppi organizzati che operano nella nostra città è un’occasione da non perdere questa di aderire ai progetti “Sport di tutti” e per ciò c’è il pieno supporto dei nostri uffici ma come amministrazione siamo aperti a una collaborazione fattiva e concreta come partner ufficiali perché siamo convinti che le finalità dei due avvisi siano da condividere e promuovere a tutti i livelli affinché lo sport diventi finalmente un “bene” di tutti”.