Assisi Calcio 2023 apre il mercato con l’arrivo di Lorenzo Mattioli

Il centrocampista classe 2003 è il primo volto nuovo della stagione

Con l’inizio ufficiale della nuova stagione sportiva, scattata il 1° luglio, l’Assisi Calcio 2023 inaugura il proprio mercato annunciando il primo rinforzo in vista del prossimo campionato. A vestire la maglia rossoblù sarà Lorenzo Mattioli, giovane centrocampista che entra a far parte della rosa a disposizione di mister Lisarelli.

Un centrocampista di qualità

Nato nel 2003, Mattioli è un centrocampista centrale che nelle ultime stagioni si è distinto con la maglia del Bevagna, mettendo in evidenza qualità tecniche, personalità e capacità di gestire il gioco. Le sue prestazioni gli hanno consentito di attirare l’attenzione dell’Assisi Calcio 2023, che ha deciso di puntare su di lui per rafforzare il reparto di centrocampo.

Il nuovo acquisto porta in dote visione di gioco, precisione nelle geometrie e dinamismo, caratteristiche che rappresentano un valore aggiunto per la squadra in vista della nuova annata sportiva.

A disposizione di mister Lisarelli

La società ritiene che l’arrivo di Mattioli possa contribuire ad aumentare la qualità della linea mediana, offrendo nuove soluzioni tecniche e tattiche allo staff guidato da mister Lisarelli. Il centrocampista sarà fin da subito a disposizione dell’allenatore per iniziare il percorso di preparazione con il gruppo.

Il benvenuto della società

Con l’annuncio ufficiale del trasferimento, la dirigenza dell’Assisi Calcio 2023 ha rivolto al nuovo giocatore un caloroso benvenuto, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra. L’ingaggio di Lorenzo Mattioli rappresenta il primo tassello del mercato rossoblù e segna l’avvio della costruzione dell’organico che affronterà la stagione 2026-2027.