Assisi Calcio 2023 blinda Paladino, Dell’Orso e Mammolito

Tre centrocampisti confermati per il club umbro di Assisi

La società ufficializza tre rinnovi nel cuore del centrocampo

Assisi Calcio 2023 blinda Paladino – L’Assisi Calcio 2023 ha comunicato ufficialmente la permanenza in rosa di tre centrocampisti under 22: Francesco Paladino, Mario Dell’Orso e Giovanni Mammolito. L’annuncio è stato diffuso dalla società attraverso i propri canali istituzionali, con un messaggio diretto alla tifoseria e al gruppo squadra. Il club rossoblù, presieduto da Riccardo Gaucci e attivo nel campionato di Promozione umbra, punta con decisione sulla continuità come asse portante del progetto tecnico affidato a mister Andrea Lisarelli.

Le tre conferme arrivano in un momento di piena attività sul fronte del mercato estivo, dopo un’annata in cui la squadra ha sfiorato la promozione in Eccellenza, fermandosi a un solo punto dalla vetta nella stagione 2024-2025 di Promozione.

Chi sono i tre riconfermati

Francesco Paladino, centrocampista dinamico nato nel 2004, si appresta a vivere la sua terza stagione consecutiva con la maglia rossoblù. Giocatore di corsa e temperamento, ha contribuito in modo significativo alla crescita del sistema di gioco assisano nel corso delle ultime due annate.

Mario Dell’Orso, classe 2003, è un centrocampista dai piedi duttili, capace di coprire più zone del campo con fisicità e qualità tecnica. Per lui si tratta del secondo anno consecutivo ad Assisi, dopo una stagione in cui si è imposto come elemento affidabile e versatile all’interno dello scacchiere tattico di Lisarelli.

Giovanni Mammolito, nato nel 2005, è il più giovane del trio. Centrocampista di grande duttilità, ha già alle spalle tre stagioni in rossoblù, confermandosi stagione dopo stagione come un riferimento tecnico e caratteriale del gruppo. La sua riconferma era già stata annunciata in giugno insieme a quella del capitano Matteo De Santis e del difensore Filippo Cimarelli.

Un segnale di continuità nella programmazione estiva

Le tre riconferme si inseriscono in una strategia societaria che privilegia la stabilità del gruppo rispetto al ricambio sistematico. L’Assisi Calcio 2023 ha già ufficializzato in estate diversi rinnovi, segno che il club intende preservare l’ossatura di una squadra costruita con cura nel corso degli ultimi anni. Tra le operazioni già definite figurano anche la conferma dell’attaccante Lorenzo Spanò e l’ingaggio del difensore Mattia Ravanelli, proveniente dal Terni FC.

Il direttore sportivo Loris Gervasi segue da vicino ogni operazione di mercato. La sua impostazione strategica punta a unire l’esperienza di giocatori più maturi all’energia di una generazione giovane, rappresentata proprio da Paladino, Dell’Orso e Mammolito.

Il contesto della stagione 2025-2026

L’Assisi Calcio 2023 milita nel campionato di Promozione umbra dopo aver vinto il girone C di Prima Categoria nella stagione 2023-2024 e aver poi sfiorato il salto in Eccellenza nell’annata successiva. La squadra si è presentata ai nastri di partenza della stagione 2025-2026 con visite mediche sostenute il 29 luglio presso lo studio Fisiogama, seguite dal primo allenamento il 31 luglio allo Stadio degli Ulivi di Assisi.

Il programma precampionato ha incluso test match contro formazioni di categorie superiori, tra cui la Pietralunghese, militante in Eccellenza. Una preparazione impegnativa, studiata per alzare fin da subito il livello di intensità del lavoro fisico e tattico.

Le ambizioni del club rossoblù

Con Lisarelli confermato in panchina e un nucleo giovane riconfermato, l’Assisi Calcio 2023 si presenta alla nuova stagione con obiettivi ambiziosi. La dirigenza ha dichiarato apertamente la volontà di lottare per i vertici del girone, con la consapevolezza che un punto mancato alla fine dell’ultima stagione rappresenta uno stimolo, più che una sconfitta.

La coesione del gruppo, la chiarezza del progetto tecnico e la continuità nei ruoli chiave del centrocampo costituiscono le basi su cui il club di Assisi intende costruire la propria rincorsa nella Promozione umbra 2025-2026.