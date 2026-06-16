Assisi Calcio 2023 conferma il direttore Gervasi per il tris

Il dirigente sportivo firma il rinnovo con il club di Assisi

L’Assisi Calcio 2023 ha definito formalmente la guida della propria area tecnica per la prossima stagione agonistica. La dirigenza della società ha annunciato ufficialmente il prolungamento del rapporto professionale con Loris Gervasi, che manterrà l’incarico di Direttore Sportivo del club. Attraverso questa intesa strategica, il dirigente si appresta ad inaugurare il suo terzo anno consecutivo al vertice della programmazione sportiva della compagine umbra, consolidando un legame avviato con successo nelle scorse stagioni.

Il percorso della gestione Gervasi

La decisione dei vertici societari si fonda su un biennio caratterizzato da risultati sportivi evidenti e da una progressione costante delle prestazioni complessive della squadra. Durante la prima annata sotto la supervisione tecnica di Gervasi, la formazione ha conquistato la promozione diretta grazie alla vittoria del campionato di Prima Categoria. Successivamente, nel corso del torneo concluso di recente, il Direttore Sportivo ha allestito un organico altamente competitivo. Il gruppo ha ottenuto un bottino complessivo di 67 punti nell’arco di 28 partite disputate, contendendo il primato alle rivali fino all’ultimo turno di campionato e mancando il successo finale per un solo punto di distacco.

Gli obiettivi strategici e la continuità

Il rinnovo contrattuale rappresenta una mossa fondamentale per assicurare stabilità strutturale all’intero progetto calcistico. La dirigenza intende capitalizzare il lavoro compiuto negli ultimi ventiquattro mesi, evitando stravolgimenti e ripartendo da un blocco tecnico già ampiamente collaudato. Pertanto, l’intelaiatura della rosa verrà puntellata con innesti mirati per affrontare il prossimo campionato con la dichiarata intenzione di mantenere la squadra stabilmente nei piani alti della classifica generale.

L’avvio delle attività di mercato

La macchina organizzativa del club non ha interrotto le proprie attività. I vertici societari hanno ribadito la piena e totale fiducia nei confronti del Direttore Sportivo, augurando buon lavoro per le complesse sessioni di mercato che lo attendono. Le prime manovre di pianificazione e i contatti per il rafforzamento della squadra sono già scattati da diverse settimane, con l’obiettivo di consegnare lo scacchiere definitivo in tempo utile per il raduno estivo.