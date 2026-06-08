Assisi Calcio 2023 conferma Lisarelli alla guida

Allenatore riconfermato dopo un secondo posto di un punto

Assisi – La società Assisi Calcio 2023 ha ufficializzato la permanenza di Andrea Lisarelli sulla panchina della prima squadra. Il tecnico guiderà il club anche nella prossima stagione sportiva. La decisione arriva al termine di un’annata caratterizzata da un cammino di alto livello. La formazione umbra ha chiuso il campionato con 67 punti in 28 giornate. Il distacco dalla vetta è stato di una sola lunghezza all’ultimo turno. La corsa al titolo si è decisa negli ultimi novanta minuti stagionali. Un solo punto ha separato l’Assisi dalla promozione diretta.

Un percorso interrotto sul filo di lana

La squadra ha sfiorato l’impresa fino alla battuta finale. Il piazzamento d’onore rappresenta comunque il miglior risultato degli ultimi anni. I 67 punti conquistati testimoniano la solidità del gruppo e la chiarezza delle idee tattiche. La dirigenza ha valutato positivamente l’intera traiettoria compiuta sotto la guida di Lisarelli. Non c’è stata esitazione nel proseguire il rapporto. La riconferma è stata annunciata con soddisfazione e convinzione. Il club parla di evoluzione naturale del progetto intrapreso.

Profilo e prospettive per la nuova stagione

Andrea Lisarelli vanta un curriculum solido nel panorama regionale. La sua esperienza è considerata un valore aggiunto per affrontare un campionato di Promozione sempre più competitivo. Il tecnico riprenderà il lavoro con l’obiettivo di dare continuità al gioco espresso. L’intenzione è quella di limare gli ultimi dettagli che sono mancati nella volata finale. La società gli ha rinnovato piena fiducia. L’incarico non è visto come un semplice riconoscimento, ma come una scommessa strutturale.

Obiettivi e filosofia del club

La gestione Lisarelli sarà chiamata a ripartire dalle basi solide già costruite. L’ossatura della rosa verrà preservata per mantenere l’identità di gioco. L’obiettivo dichiarato è quello di lottare nuovamente per i vertici. Il margine di un punto impone una riflessione mirata sui dettagli che hanno fatto la differenza. Il tecnico lavorerà per trasformare la delusione sfiorata in carburante per il prossimo torneo. La società punta sulla continuità come leva per crescere. Il messaggio finale è di totale sostegno al mister per la prossima annata.