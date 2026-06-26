Assisi Calcio 2023 conferma tre pilastri per la nuova stagione

Rinnovati accordi con Ventanni, Rinaldi e Mancini per 26-27
Assisi Calcio 2023 punta sulla continuità
L’Assisi Calcio 2023 prosegue nella costruzione della rosa in vista della stagione sportiva 2026-2027 confermando tre giocatori considerati fondamentali per il progetto tecnico. La società ha ufficializzato il prolungamento dell’accordo con Thomas Ventanni, Christian Rinaldi e Mattia Mancini, che continueranno a vestire la maglia biancorossa anche nel prossimo campionato.
Esperienza e qualità per il reparto offensivo
Tra le conferme figura Thomas Ventanni, attaccante nato nel 1991, che si appresta ad affrontare la seconda stagione consecutiva con l’Assisi Calcio 2023. Il club punta ancora sulle sue qualità tecniche e sulla sua esperienza per rafforzare il reparto avanzato e garantire continuità al progetto sportivo.
Fiducia nella crescita dei giovani difensori
La società ha rinnovato anche il rapporto con Christian Rinaldi, difensore classe 2006, che disputerà la terza stagione consecutiva con la formazione assisana. Il giovane rappresenta una risorsa importante anche nell’ambito delle quote under previste dai regolamenti.
Proseguirà inoltre l’avventura di Mattia Mancini, anch’egli difensore nato nel 2006, pronto a vivere il secondo campionato consecutivo con la squadra. La sua permanenza consentirà di consolidare ulteriormente il reparto arretrato con un profilo giovane già inserito nel gruppo.
La società guarda alla stagione 2026-2027
Con queste conferme l’Assisi Calcio 2023 ribadisce la volontà di costruire una squadra che unisca esperienza e valorizzazione dei giovani. La dirigenza rinnova la propria fiducia a Thomas Ventanni, Christian Rinaldi e Mattia Mancini, augurando ai tre calciatori una stagione ricca di soddisfazioni e nuovi traguardi da raggiungere insieme ai colori biancorossi.
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