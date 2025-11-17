Assisi Calcio annuncia Innocentini per la nuova stagione

Difensore classe 2006 rinforza la rosa biancorossa
La società Assisi Calcio 2023 ha ufficializzato l’arrivo di Lorenzo Innocentini, giovane difensore nato nel 2006, che vestirà la maglia biancorossa nella stagione sportiva 2025–2026. L’operazione, curata dal direttore sportivo Loris Gervasi, rappresenta un investimento mirato sul futuro e un segnale di continuità nella strategia di valorizzazione dei talenti emergenti.
Innocentini, cresciuto nel vivaio del Sansepolcro, ha completato l’intero percorso giovanile con la formazione bianconera, fino a conquistare spazio nella prima squadra. Il suo approdo ad Assisi segna una tappa significativa, con l’obiettivo di consolidare la difesa e garantire nuove soluzioni tattiche al tecnico.
Il club umbro sottolinea come l’inserimento del giovane calciatore risponda alla volontà di costruire un organico competitivo, capace di coniugare esperienza e freschezza. La scelta di puntare su un profilo giovane, ma già abituato a confrontarsi con il calcio dei grandi, evidenzia la fiducia della dirigenza nella crescita tecnica e caratteriale del giocatore.
La stagione 2025–2026 si preannuncia impegnativa, con l’Assisi Calcio chiamato a confermare il proprio ruolo nel panorama regionale e nazionale. L’arrivo di Innocentini, accolto con entusiasmo dalla società e dai tifosi, rappresenta un tassello importante in vista delle sfide future.
Il club ha espresso un caloroso benvenuto al nuovo difensore, augurandogli di vivere un percorso ricco di soddisfazioni e di contribuire con determinazione ai risultati della squadra.
Commenta per primo