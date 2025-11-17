Assisi Calcio annuncia Innocentini per la nuova stagione

Ponte sullo Stretto, nuovo stop della Corte dei conti. Salvini “Resto fiducioso” ROMA (ITALPRESS) – La Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti, all’esito della Camera di consiglio seguita all’adunanza di oggi, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il decreto del 1° agosto 2025, n. 190, del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministero dell’Economia e delle […]

In Italia l’economia irregolare vale il 10% del Pil ROMA (ITALPRESS) – “In Italia l’economia irregolare ha dimensioni significative. Secondo le stime dell’Istat, quella non osservata nel 2023 generava un valore aggiunto pari a 218 miliardi e al 10% del Pil”. Lo ha detto il governatore di Banca d’Italia, Fabio Panetta, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno di Studi 2025-26 della Scuola di Polizia Economico-Finanziaria di […]

Cina, nei primi dieci mesi esportazioni di auto in aumento del 15,7% PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Le esportazioni di automobili della Cina sono aumentate del 15,7% su base annua nei primi dieci mesi del 2025, secondo i dati dell’Associazione cinese dei produttori di automobili. I dati mostrano che, in questo periodo, il Paese ha esportato oltre 5,6 milioni di veicoli. In particolare, circa 2,01 milioni di veicoli […]

Cina, Fiera dell’hi-tech registra 170 mld di yuan in contratti preliminari SHENZHEN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La 27esima Fiera cinesedell’hi-tech, una delle più grandi esposizioni tecnologiche delPaese, si è conclusa domenica nella metropoli meridionale cinesedi Shenzhen, facilitando 1.023 progetti di incontro tra domanda eofferta e di investimento, con un volume di contratti preliminarisuperiore a 170 miliardi di yuan (circa 24 miliardi di dollari). Con il tema “La […]

Cina, area turistica panoramica su ghiaccio e neve apre nello Heilongjiang HARBIN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La China Snow Town, una delle più rinomate destinazioni del turismo del ghiaccio e della neve nella provincia nord-orientale cinese di Heilongjiang, ha aperto ufficialmente al pubblico lunedì. Situata nella città di Mudanjiang, l’area panoramica ha programmato più di 30 attività culturali e turistiche, tra cui usi e costumi tradizionali, spettacoli […]

Da Intesa Sanpaolo un modello di Corporate Finance unico per le Pmi italiane MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione Banca dei Territori, ha riunito a Milano la piccola e media impresa italiana per rilanciare il proprio approccio strategico dedicato alla finanza straordinaria per le PMI, con l’obiettivo di accelerare la crescita per rafforzare la competitività del tessuto produttivo italiano in una congiuntura economica e geopolitica in […]

Morte insieme le gemelle Kessler, avevano 89 anni ROMA (ITALPRESS) – Sono morte insieme, all’età di 89 anni, Alice ed Ellen Kessler, leggendarie gemelle del mondo dello spettacolo. Lo riferisce la Bild. La polizia sarebbe stata informata che le due donne avevano optato per il suicidio assistito. La storia di Alice ed Ellen Kessler comincia in una cittadina della Sassonia, Nerchau, nel 1936. […]

CAR-T, un nuovo paradigma nel trattamento dei tumori FIRENZE (ITALPRESS) – A più di 6 anni dall’arrivo in Italia della prima terapia genica anticancro, le CAR-T (acronimo di Chimeric Antigens Receptor T-Cells), terapie avanzate basate sulla modifica e sul potenziamento dei linfociti T, che in questo modo riescono a riconoscere e aggredire le cellule tumorali, sono oramai una realtà ben presente e utilizzata […]

Leucemia Mieloide Acuta, arriva in Italia una nuova opzione terapeutica MILANO (ITALPRESS) – Daiichi Sankyo Italia ha annunciato la disponibilità in Italia di quizartinib per il trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta (LMA) FLT3-ITD positiva (mutazione del gene FLT3 con duplicazione tandem interna) di nuova diagnosi, in associazione a chemioterapia di induzione standard a base di citarabina e antraciclina e chemioterapia di consolidamento […]