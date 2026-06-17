Assisi Calcio: Carducci nuovo preparatore atletico

Esperienza e competenza per la stagione 2026-2027

L’Assisi Calcio 2023 rafforza il proprio staff tecnico in vista del campionato 2026-2027 con l’ingresso di Leonardo Carducci, che assumerà il ruolo di preparatore atletico della prima squadra.

La società ha ufficializzato l’arrivo del professionista, considerato una figura di esperienza e competenza nel panorama calcistico regionale. Carducci approda ad Assisi dopo l’esperienza maturata nelle fila del Bevagna, dove nella scorsa stagione ha seguito la preparazione fisica della squadra impegnata nel campionato di Promozione.

L’ingresso nel club biancorosso rappresenta un tassello importante nella programmazione della nuova annata sportiva. La dirigenza punta infatti a costruire una struttura tecnica completa e qualificata, capace di garantire agli atleti le migliori condizioni per affrontare un campionato che si preannuncia particolarmente impegnativo sotto il profilo fisico e agonistico.

Nel calcio moderno la preparazione atletica riveste un ruolo sempre più centrale nella gestione delle squadre. La capacità di mantenere elevati standard di rendimento durante l’intera stagione rappresenta infatti uno degli aspetti determinanti per il raggiungimento degli obiettivi sportivi. In quest’ottica, l’arrivo di Carducci è stato accolto come un elemento strategico per il percorso di crescita del gruppo.

Nel corso della sua attività professionale, il nuovo preparatore atletico ha maturato esperienza nella pianificazione del lavoro fisico individuale e collettivo, seguendo le squadre nella gestione degli allenamenti e nel monitoraggio delle condizioni atletiche degli atleti durante l’arco della stagione.

L’esperienza più recente al Bevagna ha confermato le sue capacità nel supportare una squadra impegnata in un campionato competitivo come quello di Promozione, contribuendo alla gestione della condizione fisica dei giocatori e all’organizzazione del lavoro atletico settimanale.

Per l’Assisi Calcio 2023 si tratta di un innesto che punta a rafforzare ulteriormente l’organizzazione tecnica del club, offrendo allo staff e alla rosa un professionista chiamato a seguire tutte le fasi della preparazione e del mantenimento della condizione atletica.

La nuova stagione rappresenterà dunque una sfida importante sia per la società sia per il nuovo preparatore atletico, che avrà il compito di accompagnare il gruppo nel percorso di avvicinamento agli impegni ufficiali e nella successiva gestione del campionato.

Con l’ingresso di Leonardo Carducci, l’Assisi Calcio 2023 prosegue il lavoro di costruzione dell’organigramma tecnico per il 2026-2027, confermando la volontà di investire su figure qualificate e di consolidare le basi per affrontare al meglio la prossima stagione sportiva.