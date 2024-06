Assisi Calcio conferma i giocatori fondamentali prossima stagione

L’ASD Assisi Calcio, una delle principali squadre calcistiche della regione, ha annunciato attraverso il suo Direttore Sportivo, Loris Gervasi, il rinnovo dei contratti di tre giocatori chiave per la prossima stagione 2024/2025. Questi atleti, che hanno dimostrato il loro valore e il loro impegno nella stagione precedente, saranno nuovamente parte integrante della formazione della squadra.

Filippo Cimarelli, Luca Calisti e Francesco Damiano Sbicca sono i nomi dei calciatori che hanno ottenuto la conferma da parte della dirigenza dell’ASD Assisi Calcio. Questi tre giocatori hanno dimostrato di essere elementi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi della squadra e sono stati riconfermati per la prossima stagione.

La decisione di mantenere questi atleti all’interno della rosa è stata presa dalla società con l’intento di dare continuità al progetto tecnico e di valorizzare il lavoro svolto finora dai calciatori. Cimarelli, Calisti e Sbicca hanno infatti dimostrato di essere in grado di fornire un apporto significativo in campo, contribuendo in maniera determinante ai risultati ottenuti dalla squadra nell’ultima annata.

Il Direttore Sportivo, Loris Gervasi, ha espresso la propria soddisfazione per il rinnovo dei contratti di questi tre giocatori, sottolineando l’importanza della loro esperienza e del loro attaccamento alla maglia. “Siamo molto felici di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento dei contratti di Cimarelli, Calisti e Sbicca – ha dichiarato Gervasi -. Questi ragazzi hanno dimostrato di essere elementi fondamentali per la nostra squadra e siamo convinti che potranno ancora una volta fornire un contributo prezioso per il raggiungimento dei nostri obiettivi nella prossima stagione”.

La conferma di questi tre calciatori rappresenta un segnale importante per l’ASD Assisi Calcio, che punta a mantenere la propria competitività e a consolidare il proprio progetto sportivo. I tifosi della squadra accolgono con entusiasmo questa notizia, che promette di regalare loro altre emozioni e soddisfazioni nel corso della prossima annata calcistica.