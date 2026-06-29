Assisi Calcio conferma tre centrocampisti per la nuova stagione

Ubaldi, Fronduti e Zhegrova guideranno ancora il centrocampo

L’Assisi Calcio 2023 prosegue nella costruzione della rosa che affronterà il campionato 2026-2027 puntando sulla continuità. La società ha ufficializzato il prolungamento dell’accordo con tre centrocampisti che continueranno a vestire la maglia biancorossa anche nella prossima stagione. Si tratta di Luca Ubaldi, Fabio Fronduti e Blend Zhegrova, tre profili differenti per esperienza, percorso e caratteristiche, ma ritenuti fondamentali per il progetto tecnico del club.

La conferma dei tre giocatori rappresenta un ulteriore tassello nella programmazione della nuova annata sportiva e testimonia la volontà della dirigenza di mantenere un gruppo che conosce già l’ambiente e che ha contribuito alla crescita della squadra.

Continuità al centro del progetto

Con il rinnovo dei tre centrocampisti, l’Assisi Calcio 2023 consolida un reparto considerato strategico. La scelta della società premia calciatori che hanno già dimostrato affidabilità e spirito di appartenenza, affiancando esperienza e prospettive di crescita.

Il centrocampo continuerà così a poter contare su elementi con caratteristiche differenti, capaci di garantire equilibrio, qualità tecnica e profondità nelle soluzioni a disposizione dello staff.

La conferma arriva nell’ambito della pianificazione della stagione 2026-2027, durante la quale il club punta a proseguire il percorso intrapreso, mantenendo una base consolidata sulla quale costruire il resto dell’organico.

Luca Ubaldi porta esperienza e leadership

Tra i giocatori confermati figura Luca Ubaldi, centrocampista nato nel 1990, che si prepara ad affrontare la sua seconda stagione consecutiva con l’Assisi Calcio 2023.

Il suo contributo è legato soprattutto all’esperienza maturata negli anni, alla capacità di guidare il reparto e alla visione di gioco. Qualità che il club considera importanti per affrontare il nuovo campionato e accompagnare la crescita dei compagni più giovani.

La permanenza di Luca Ubaldi consente alla squadra di conservare un punto di riferimento all’interno del centrocampo, elemento ritenuto prezioso sia durante le partite sia nella gestione del gruppo.

Fabio Fronduti simbolo della continuità

Il rinnovo riguarda anche Fabio Fronduti, centrocampista classe 2000, protagonista di un percorso iniziato fin dalla nascita del progetto sportivo dell’Assisi Calcio 2023.

Presente sin dal primo giorno di attività della società, Fabio Fronduti si appresta a disputare la quarta stagione consecutiva con la stessa maglia. Una permanenza che testimonia il rapporto consolidato tra il giocatore e il club.

La sua conferma rafforza ulteriormente la continuità tecnica della squadra e rappresenta un segnale di stabilità all’interno dell’organico, mantenendo un calciatore che conosce perfettamente ambiente, società e compagni.

Blend Zhegrova guarda al futuro

Accanto ai giocatori più esperti trova spazio anche la linea verde rappresentata da Blend Zhegrova. Il giovane centrocampista, nato nel 2008, proseguirà il proprio percorso con l’Assisi Calcio 2023 affrontando la seconda stagione nel club.

La società continua così a investire sulla crescita di un calciatore considerato promettente, offrendo continuità al suo processo di sviluppo all’interno della prima squadra.

Per Blend Zhegrova il nuovo campionato rappresenterà un’ulteriore occasione per maturare esperienza, migliorare le proprie qualità tecniche e fornire il proprio contributo al gruppo.

Un reparto costruito tra esperienza e giovani

Le conferme di Luca Ubaldi, Fabio Fronduti e Blend Zhegrova delineano un centrocampo composto da profili complementari. Da una parte l’esperienza e la leadership, dall’altra la continuità garantita da chi è presente fin dall’avvio del progetto, senza dimenticare lo spazio riservato ai giovani talenti.

La dirigenza dell’Assisi Calcio 2023 ha espresso piena fiducia nei confronti dei tre centrocampisti, sottolineando la volontà di proseguire insieme il percorso intrapreso.

Con queste riconferme prende forma un’altra parte della rosa che affronterà la stagione sportiva 2026-2027. Il club continua così a definire il proprio organico mantenendo al centro della programmazione la valorizzazione dei giocatori già inseriti nel progetto tecnico e umano della società, nella convinzione che continuità, appartenenza e crescita rappresentino elementi fondamentali per affrontare il prossimo campionato.