Assisi Calcio, Riccardo Gaucci: “Siamo partiti un anno fa dal nulla, da un’idea”

Durante la presentazione della stagione 24/25 dell’Assisi Calcio, il presidente Riccardo Gaucci ha espresso il suo orgoglio per i progressi fatti dalla squadra nell’ultimo anno. Gaucci ha ricordato come il progetto sia partito circa un anno fa da un’idea e come oggi sia gratificante vedere la sala piena di sostenitori.

Gaucci ha sottolineato che l’obiettivo non è solo crescere a livello calcistico, ma anche costruire un contesto solido attorno alla squadra.

Riflettendo sulla sua esperienza passata con il Floriana Football Club a Malta, Gaucci ha paragonato l’Assisi Calcio a un “gigante dormiente” che sta lentamente risvegliandosi, soprattutto a livello calcistico. Le aspettative per la squadra sono alte, ma Gaucci ha riconosciuto che vincere non è mai facile e richiede impegno e dedizione, come dimostrato dall’esperienza della scorsa stagione.

Durante la conferenza stampa, Gaucci ha ringraziato tutte le persone che lo hanno supportato fin dall’inizio, tra cui il vicepresidente Marco Suvieri, Vittorio Scopetti, Tommaso Merli, Loris Gervasi, Fabio e Alessandro, il presidente del settore giovanile. Ha anche espresso gratitudine verso Veronica Cavalucci, assessore allo sport del comune di Assisi, e Scilla Cavanna, consigliera comunale, per la loro presenza e supporto.

La stagione 24/25 dell’Assisi Calcio si preannuncia quindi ricca di sfide e opportunità, con una squadra determinata a crescere e a raggiungere nuovi traguardi.

Durante la conferenza stampa sono stati presentati lo Sta ff tecnico e rosa prima squadra 2024/2025, il Kit da gioco 2024/2025, lo Staff societario, il Sett ore giovanile Assisi Calcio ed attività di marketing e eventi collaterali.

Durante la presentazione della stagione 24/25 dell’Assisi Calcio, l’assessore allo sport del comune di Assisi, Veronica Cavalucci, ha sottolineato l’importanza del progetto avviato un anno fa. Cavalucci ha evidenziato come l’amministrazione abbia sostenuto fin dall’inizio questa iniziativa, che rappresenta un punto di partenza non solo per il calcio, ma per lo sport in generale nella città.

Cavalucci ha ricordato l’impegno della società nel mantenere le promesse fatte, concretizzate attraverso azioni quotidiane, come la manutenzione dell’impianto sportivo. L’impianto, che l’anno scorso era in condizioni critiche, è stato riportato a nuova vita, dimostrando l’operatività e la serietà della società. L’assessore ha ribadito che l’amministrazione non sarebbe in grado di mantenere gli impianti sportivi senza il supporto delle società sportive che li animano quotidianamente.

Un altro aspetto fondamentale sottolineato da Cavalucci è l’impegno nel riavvicinare i giovani allo sport. Durante la presentazione, è stato anticipato il lancio del settore giovanile, un’iniziativa di grande significato per la città. Cavalucci ha spiegato che, sebbene la prima squadra sia importante, avere un settore giovanile offre ai giovani della città l’opportunità di crescere all’insegna dello sport e di vivere l’impianto sportivo a cui gli assisani sono molto affezionati.

L’assessore ha espresso grande ammirazione per il lavoro svolto dalla società e ha confermato il sostegno dell’amministrazione, sottolineando che investire nello sport significa anche investire nel sociale e nei giovani, che rappresentano la futura generazione di cittadini. Cavalucci ha ringraziato la società per aver riportato lo stadio a una nuova veste e per aver organizzato manifestazioni che hanno animato il campo sportivo.

In conclusione, Cavalucci ha ribadito l’importanza di continuare a lavorare insieme con l’obiettivo comune del bene della città e dei giovani. Ha ringraziato nuovamente tutti i presenti per il loro sostegno e ha passato la parola per ulteriori dettagli sulle iniziative future.

La stagione 24/25 dell’Assisi Calcio si prospetta quindi ricca di sfide e opportunità, con un forte impegno verso la crescita e lo sviluppo del settore giovanile, fondamentale per il futuro della città.