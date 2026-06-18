Assisi Calcio, Tajolini nuovo preparatore dei portieri 2026

Esperienza e qualità per rafforzare lo staff tecnico biancorosso

L’Assisi Calcio 2023 amplia il proprio staff tecnico in vista della stagione sportiva 2026-2027 annunciando l’ingresso di Stefano Tajolini nel ruolo di preparatore dei portieri. La società ha ufficializzato l’accordo con una figura considerata tra le più esperte e apprezzate del panorama calcistico regionale, chiamata a curare la crescita e la preparazione degli estremi difensori biancorossi.

L’arrivo di Tajolini rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione dell’organico tecnico che accompagnerà la squadra nel prossimo campionato. Il nuovo preparatore porta con sé un bagaglio di competenze maturato in anni di attività sul campo e arriva ad Assisi dopo una stagione particolarmente positiva vissuta all’interno dello staff dell’Atletico BMG.

Nel corso dell’ultima annata sportiva la formazione dell’Atletico BMG si è resa protagonista di un percorso di rilievo nel campionato di Eccellenza, chiudendo la stagione nelle posizioni di vertice della classifica e raggiungendo la finale della Coppa Italia regionale. Un cammino che ha contribuito a valorizzare ulteriormente il lavoro svolto dall’intero staff tecnico e che ha confermato le qualità professionali dei collaboratori coinvolti.

La società assisana ha individuato in Tajolini il profilo ideale per seguire un reparto particolarmente delicato come quello dei portieri, ruolo che negli ultimi anni ha assunto un’importanza sempre maggiore all’interno delle dinamiche di gioco moderne. L’obiettivo è mettere a disposizione degli atleti competenze tecniche, esperienza e una metodologia di lavoro consolidata, capace di favorire la crescita individuale e collettiva.

Tra le caratteristiche che accompagnano il nuovo preparatore vengono evidenziate la preparazione specifica, la capacità di trasmettere sicurezza ai propri giocatori e una mentalità orientata al raggiungimento degli obiettivi. Qualità che l’Assisi Calcio intende valorizzare all’interno di un progetto tecnico che guarda con ambizione alla nuova stagione.

L’Assisi Calcio 2023 ha accolto con soddisfazione l’ingresso di Tajolini nel proprio organico tecnico, sottolineando la fiducia nelle qualità professionali e umane del nuovo collaboratore.