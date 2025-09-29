Assisi festeggia mezzo secolo di arte degli sbandieratori

Due giorni di celebrazioni per storia e tradizione

La città si prepara a rendere omaggio a un capitolo fondamentale della propria identità: il 50° anniversario degli Sbandieratori di Assisi, che verrà celebrato il 10 e 11 ottobre 2025 con un ricco programma di appuntamenti culturali e spettacolari. L’associazione, guidata oggi da Francesco Mancinelli, ha scelto di trasformare la ricorrenza in un grande evento corale, coinvolgendo cittadini, ospiti e istituzioni.

Il 10 ottobre aprirà la rassegna la presentazione del volume commemorativo “50 anni di Storia” nella cornice di Palazzo Bonacquisti. L’opera, edita da Assisi Mia, raccoglie fotografie e racconti che ripercorrono mezzo secolo di attività. Subito dopo si terrà la conferenza “Bandiere e vessilli, dal Medioevo alle rievocazioni”, con interventi di studiosi delle università di Macerata e Pisa. In serata verrà inaugurata, presso Palazzo del Capitano del Popolo, una mostra fotografica dedicata al percorso dell’associazione, aperta fino al 19 ottobre con ingresso gratuito.

La giornata di sabato 11 ottobre sarà segnata dal corteo che attraverserà il centro storico, con tappe spettacolari in Piazza Santa Chiara, Piazza del Comune e Piazza Superiore di San Francesco. Accanto agli Sbandieratori di Assisi, si esibiranno gruppi ospiti provenienti da Firenze, Faenza, Gualdo Tadino e Gubbio, città legate da una lunga tradizione nell’arte della bandiera. Il momento più atteso sarà il gran finale sul prato della Basilica Superiore, dove oltre cento vessilli si innalzeranno in una coreografia collettiva che promette di emozionare il pubblico con colori, musica e movimento.

Evento patrocinato da Regione Umbria e Comune di Assisi, con il sostegno della Fondazione Perugia.

