Assisi regge ma non vince: Osimo passa al PalaSir

La Virtus Assisi tiene testa ad un’ottima Robur Osimo trascinata da un super Dubois che segna – da solo – 27 punti, una Robur squadra di valore e che occupa le zone alte della classifica. La Virtus Assisi gioca una partita a viso aperto e resiste fino alla fine. Solo l’ultimo quarto sarà fatale ai ragazzi di Piazza. Una partita in cui la Virtus Assisi è stata costretta a rincorrere nel primo quarto, poi nella seconda frazione i ragazzi rossoblu riuscivano a tornare pienamente nel match e giocavano un secondo (grande reazione) e un terzo quarto (equilibrato) all’altezza, bene sia in fase offensiva che difensiva e con uno Jacopo Anastasi in stato di grazia al tiro.

Poi come spesso accaduto durante l’arco dell’intera stagione, i ragazzi di Piazza non riuscivano a reggere all’urto della squadra avversaria che si dimostrava di livello e chiudeva la gara con uno strattone decisivo nell’ultimo quarto di gioco. Robur Osimo nell’ultima frazione più lucida, veloce e spigliata soprattutto sotto canestro con una Virtus alle strette in fase difensiva. Bene Ouro Bagna, forte in difesa e più preciso in attacco. Finale 66-74. Un’altra sconfitta che comunque fa male.

Virtus Assisi – Robur Osimo 66-74

Assisi: Santantonio 3, Bugionovo 4, Chiurulla ne, Provvidenza M., Anastasi J. 18, Provvidenza G. 4, Ouro Bagna 20, Genjac 11, Razzi 2, Zefi ne, Anastasi F. 4, Ciancabilla ne. All. Piazza

Osimo: Messina ne, Strappato 1, Carancini 6, Cardellini 7, Gentiluomo ne, David, Salamone 13, Pagliarecci, Tibs 8, Mittica, Ferraro 12, Dubois 27. All. Della Salandra

Parziali: 11-24, 30-18, 10-10, 15-22. Progressivi: 11-24, 41-42, 51-52, 66-74. Usciti per 5 falli: Ferraro (Osimo)