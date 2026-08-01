Assisi rinforza la porta con l’arrivo del giovane Stacchiotti 2026

Il passo indietro della Fifa “Il progetto Ffe non sarà portato avanti” "Si sono create divisioni, noi vogliamo unire e migliorare", ha spiegato Infantino

Messina, recuperata seconda vittima del crollo a Pistunina, ancora 4 dispersi MESSINA (ITALPRESS) – Sale a due il bilancio delle vittime delcrollo della palazzina nel rione Pistunina, a Messina. I vigilidel fuoco hanno recuperato intorno alle 4 del mattino il corposenza vita di Rosa Leone, sorella di Carmelo Leone, la primavittima estratta dalle macerie nella giornata di ieri. La donna èstata identificata dalla figlia Clelia. Proseguono […]

Cina, capacità di stoccaggio energetico di nuova generazione +61% a fine giugno PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’Amministrazione nazionale dell’energia ha reso noto ieri che la capacità installata cinese di stoccaggio energetico di nuova generazione è aumentata del 61% su base annua, raggiungendo, a fine giugno 2026, i 153 milioni di chilowatt. Lo stoccaggio energetico di nuova generazione è diventato una tecnologia chiave per favorire lo sviluppo e […]

Forte scossa di terremoto a Napoli, magnitudo 4.7 NAPOLI (ITALPRESS) – Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata dall’Ingv, alle ore 19:46, nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 3 chilometri. La scossa di terremoto è stata avvertita distintamente a Napoli, dove la gente è scesa in strada. Segnalazioni per ascensori bloccati […]

Cina, i nuovi settori economici spingono la crescita del Pil PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I nuovi motori di crescita della Cina hanno continuato a espandersi costantemente nel 2025, contribuendo in misura maggiore al prodotto interno lordo (PIL) del Paese, secondo i dati ufficiali pubblicati ieri. La produzione a valore aggiunto dell’economia delle “tre novità”, che comprende nuovi settori, nuove forme imprenditoriali e nuovi modelli commerciali, […]

E’ morto Don Mazzi, fondatore della comunità Exodus MILANO (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 96 anni, Don Antonio Mazzi. Nato a Verona, è stato educatore e attivista, impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti. Ha fondato la comunità Exodus. Frequentemente invitato da varie reti televisive e radiofoniche in dibattiti e incontri su temi sociali di attualità, soprattutto tossicodipendenza, educazione, famiglia, emarginazione, […]

L’Italia sospende l’accordo Schengen con la Spagna Il ministero dell'Interno ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree con la Spagna.

Cina, un piano quinquennale per uno sviluppo industriale più sostenibile PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha pubblicato un piano quinquennale per promuovere la trasformazione sostenibile e a basse emissioni di carbonio del settore industriale, fissando l’obiettivo di raggiungimento del picco delle emissioni di anidride carbonica prodotte dall’industria entro il 2030. Il piano per il periodo 2026-2030, recentemente pubblicato dal ministero dell’Industria e della Tecnologia […]

Privatizzazione SAC, chiusa prima fase per la cessione della quota di maggioranza CATANIA (ITALPRESS) – Si è conclusa la prima fase della procedura per la selezione di un operatore economico per la cessione una partecipazione azionaria di maggioranza, pari ad almeno il 51% del capitale sociale, di SAC, Società di gestione degli Aeroporti di Catania e Comiso. Alla scadenza del termine fissato dall’avviso pubblico, SAC aveva ricevuto […]