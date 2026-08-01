Assisi rinforza la porta con l’arrivo del giovane Stacchiotti 2026

Portiere classe 2006 arriva in rossoblù dopo esperienze in Serie D
📢 L’Assisi Calcio 2023 rafforza il reparto portieri con l’ingaggio di Niccolò Stacchiotti, estremo difensore classe 2006. Dopo le esperienze tra Gubbio, Siena, Sporting Club Trestina e Cannara, vestirà il rossoblù nella stagione 2026-2027. ⚽🥅
Assisi punta su un giovane portiere per la nuova stagione
L’Assisi Calcio 2023 amplia il proprio organico in vista del campionato 2026-2027 annunciando l’ingaggio di Niccolò Stacchiotti, portiere nato nel 2006, che entrerà a far parte della rosa rossoblù come nuovo rinforzo del reparto degli estremi difensori.
L’operazione rappresenta un investimento rivolto al presente ma soprattutto al futuro della squadra. La società ha scelto un profilo giovane, già abituato a confrontarsi con contesti competitivi e con un percorso di crescita costruito attraverso esperienze maturate in diverse realtà del calcio dilettantistico nazionale.
Un percorso iniziato nel settore giovanile del Gubbio
Niccolò Stacchiotti ha iniziato la propria formazione calcistica nel settore giovanile del Gubbio, dove ha sviluppato le basi tecniche e tattiche del ruolo di portiere.
Successivamente il suo cammino è proseguito con il Siena, esperienza che gli ha consentito di avvicinarsi anche alla prima squadra impegnata nel campionato di Serie D. Un passaggio importante nel suo percorso di maturazione, che gli ha permesso di confrontarsi con un ambiente competitivo e con ritmi di livello superiore.
L’esperienza maturata in Toscana ha rappresentato una tappa significativa della sua crescita sportiva, contribuendo ad arricchire il bagaglio tecnico e personale del giovane estremo difensore.
Le esperienze in Serie D con Sporting Club Trestina e Cannara
Nel prosieguo della propria carriera, Stacchiotti ha continuato a confrontarsi con il campionato di Serie D, vestendo le maglie dello Sporting Club Trestina e del Cannara.
Si tratta di esperienze che gli hanno consentito di accumulare ulteriore esperienza in una categoria competitiva, affrontando contesti differenti e proseguendo un percorso di crescita costante nonostante la giovane età.
Proprio questo bagaglio maturato negli ultimi anni rappresenta uno degli elementi che hanno portato l’Assisi Calcio 2023 a puntare sul portiere classe 2006 per rafforzare il proprio reparto.
Un innesto di prospettiva per il reparto portieri
Con questo arrivo, la società rossoblù inserisce in organico un estremo difensore considerato di prospettiva, capace di unire la giovane età a esperienze già maturate in realtà calcistiche di livello.
L’obiettivo è quello di arricchire il reparto con un giocatore preparato e già abituato a confrontarsi con situazioni agonistiche importanti, offrendo allo stesso tempo nuove soluzioni tecniche per la stagione ormai alle porte.
Il club considera l’operazione un investimento sul futuro, nella convinzione che il percorso fin qui svolto dal giovane portiere possa rappresentare una base solida per la nuova esperienza con la formazione rossoblù.
Il benvenuto della società rossoblù
Nel comunicare l’ufficialità dell’operazione, l’Assisi Calcio 2023 ha accolto con entusiasmo Niccolò Stacchiotti, rivolgendo al nuovo portiere un messaggio di benvenuto.
La società ha espresso l’augurio che la stagione 2026-2027 possa regalare al giovane estremo difensore soddisfazioni sia sul piano personale sia sotto il profilo dei risultati della squadra.
L’arrivo di Stacchiotti rappresenta così un nuovo tassello nella costruzione dell’organico rossoblù in vista dei prossimi impegni ufficiali, con il club che continua a definire la rosa destinata ad affrontare la nuova stagione sportiva.
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