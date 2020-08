Assisi Scuola Calcio alza il sipario, torna a rendere virali solo le cose belle

Assisi Calcio alza il sipario e nel pieno rispetto delle norme anti covid torna a rendere virali solo le cose belle. Con questo messaggio la Scuola Calcio Assisi, in una locandina, lancia l’offerta di 39 euro al mese per i ragazzi da 5 a 16 anni. Il 4 e il 5 settembre ci sarà l’open day a partire dalle ore 16,30 allo stadio degli Ulivi di Assisi, con importanti novità. A tutti i tesserati durante l’open day sconto di 50 euro, costo della stagione 39 euro al mese. L’invito è quello di “Vieni a giocare con noi”.

Per l’iscrizione alla stagione sportiva 2020-21 è necessario recarsi presso la biglietteria attiva allo Stadio degli Ulivi il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19,30. Per info 353.4115670 info@assisicalcio.com

La quota di iscrizione per la scuola calcio è di 390 euro, tuttavia per chi iscrive più figli la quota è 290 euro per il secondo figlio e 190 euro per il terzo figlio o cugino.

Il pagamento può avvenire in tre modalità: pagamento per intero della quota entro il 15 settembre, in questo caso si avrà diritto a uno sconto del 10%. pagamento della metà della quota di iscrizione annuale entro 15 settembre e il saldo entro il 31 dicembre, oppure rateizzato 39 euro al mese.

Per altre info leggi la locandina sotto: