Basket, brutta sconfitta per la Virtus Assisi a Pesaro

Brutta sconfitta per la Virtus Assisi a Pesaro conto il Pisaurum Basket. Una gara non bella quella in terra marchigiana, certamente meno intensa delle precedente in campionato per la squadra di coach Piazza. Alla fine i troppi errori degli ospiti giovano alla squadra di casa. 65-54 per Pisaurum e la Virtus cade di nuovo dopo la gara in Coppa.

Fonte: Ufficio Stampa Virtus Assisi

IL MATCH Nel primo quarto di gioco le squadre faticano a trovare la via del canestro. Una frazione non troppo entusiasmante che vede gli ospiti avanti di 2 punti alla sirena: Pisaurum 14-Virtus Assisi 16. Sarà la prima e ultima volta nella partita. Per la Virtus bene Peychinov e Meccoli.

Al rientro sul rettangolo di gioco il punteggio resta basso. Partita nervosa con Pisaurum che sbaglia di meno e si trova avanti. La Virtus si tiene a galla con i punti di Giacomo Capezzali e Provvidenza. Le squadre rientrano negli spogliatoi: Pisaurum 29-Virtus 25.

Al rientro dagli spogliatoi la partita si mantiene sulla stessa linea e la scintilla non arriva per i ragazzi di coach Piazza. Un terzo quarto con molti errori. Solo 8 punti per la Virtus con Santantonio ad emergere su tutti. Pisaurum 38-Virtus 33 alla terza pausa.

Ultimo quarto di gioco che la Virtus prova a riaprire con due tiri pesanti di Provvidenza e uno di Alessandri che riportano sotto gli ospiti. 45 a 42 a 6 minuti dalla fine. Poi ancora tanti errori e Pisaurum ne approfitta. 58 a 47 a 2.30 dal termine. Finisce 65 a 54 per la squadra di casa. Virtus che ora dovrà rialzare subito la testa.

Pisaurum Pesaro – Virtus Assisi 65-54

Pesaro: Cecchini, Parlani 2, Pierucci 15, Giunta 12, Vichi 6, Bianchi 15, Siracusa ne, Poggi 2, Clementi 13. All. Surico

Assisi: Capezzali G. 4, Santantonio 6, Alessandri 11, Papa ne, Provvidenza 11, Capezzali T. 7, Meccoli 8, Peychinov 7, Iovene ne, Fondacci ne, Landrini. All. Piazza

Parziali: 14-16, 15-9, 9-8, 27-21.

Progressivi: 14-16, 29-25, 38-33, 65-54.