Basket Gubbio vince al PalaSir la Virtus Assisi è eliminata

Il Basket Gubbio vince ad Assisi e vola verso la fase nuova

Il verdetto del parquet sancisce la fine della corsa per la Virtus Assisi, che esce sconfitta dal secondo atto della sfida contro il Basket Gubbio. Il PalaSir di Assisi diventa il teatro del definitivo sorpasso rossoblù, con gli ospiti capaci di imporsi 69-58 e sigillare la pratica con un secco 2-0 complessivo. Una partita intensa, vissuta sul filo della tensione agonistica, che ha visto i padroni di casa lottare ad armi pari per oltre tre quarti prima di cedere allo sprint finale degli avversari. La delusione tra le fila assisane è palpabile, non solo per il risultato tecnico, ma anche per la gestione nervosa di un finale che ha acceso gli animi sugli spalti e sul terreno di gioco.

Equilibrio spezzato nel finale di gara

L’avvio del match lasciava presagire un esito differente. La squadra di coach Piazza approccia la sfida con la giusta determinazione, trovando ritmo e precisione che valgono il vantaggio iniziale di 16-13. Gubbio non indietreggia e resta agganciata al match, portando il confronto su binari di estremo equilibrio. All’intervallo lungo la situazione vede la Virtus ancora avanti per un solo punto sul 32-31. La svolta tattica avviene nel terzo periodo, quando la fluidità offensiva degli ospiti inizia a scardinare la difesa locale. Il sorpasso esterno matura proprio prima dell’ultima sirena parziale, fissando il punteggio sul 45-47 e preparando il terreno per l’allungo decisivo.

Le espulsioni e il dominio degli ex

L’ultima frazione di gioco si trasforma in un incubo per la compagine di Assisi. La Virtus perde per limite di falli due colonne portanti del roster come Lucarelli e Dubois, i cui 19 e 18 punti non bastano a tenere a galla la squadra. Senza i terminali offensivi principali, l’attacco locale smarrisce la via del canestro. Di contro, Gubbio gestisce con freddezza il vantaggio guidata da un Razzi in serata di grazia: l’ex della sfida realizza 17 punti pesantissimi, coadiuvato dai 15 di Di Simone e dai 12 di Marcone. La precisione dei rossoblù dai tiri liberi e la capacità di capitalizzare i momenti di nervosismo avversario scavano il solco definitivo fino all’11 di scarto finale.

Tensione e rammarico al triplice fischio

Il clima al PalaSir si surriscalda drasticamente negli ultimi giri di lancette. La dirigenza e lo staff tecnico della Virtus manifestano un forte dissenso verso la direzione arbitrale, contestando alcune scelte ritenute penalizzanti nei momenti chiave del recupero. Le polemiche accompagnano l’uscita dal campo dei protagonisti, sigillando un’annata che si conclude con molti interrogativi. Per la società assisana inizia ora la fase dei bilanci, consapevole di aver dato tutto ma punita da episodi e da una gestione della serie che ha premiato la maggiore solidità mentale degli eugubini.

Tabellino dell’incontro

Virtus Assisi: Conidi 2, Santantonio 5, Passeri ne, Lucarelli 19, Gambacorta, Chioccioni ne, Provvidenza 7, Gambelunghe, Dubois 18, Di Coste 7, Falcinelli ne, Gubbiotti ne. All. Piazza

Basket Gubbio: Di Simone 15, Beccafichi, Cecchini R. 2, Marcone 12, Stroppa 2, Mulazzani 7, Carter Yelamos ne, Berti 8, Vispi ne, Flamini, Razzi 17, Palazzari 6. All. Cecchini L.

Parziali: 16-13, 16-18, 13-16, 13-22. Progressivi: 16-13, 32-31, 45-47, 58-69. Note: Usciti per 5 falli Lucarelli e Dubois.