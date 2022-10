Basket, la Virtus Assisi cade a Civitanova 89-70

La Virtus Civitanova si dimostra più forte della Virtus Assisi e vince lo scontro nelle Marche con una partita alla lunga giocata meglio. I ragazzi di coach Piazza ce l’hanno messa tutta, tra l’altro con un’ottima partenza, ma sono andati incontro alla quarta sconfitta di fila in una C Gold davvero di alta qualità. Ora ci sarà tempo per lavorare e tornare in campo decisi a svoltare per interrompere la serie negativa. Finale a Civitanova Marche: Virtus Civitanova-Chemiba Virtus Assisi: 89-70.

IL MATCH

La Virtus Assisi, senza Alessandri fermo per infortunio, parte bene. Una partenza che lascia ben sperare, 5-11 a metà del primo quarto con il punteggio a sottolineare il buon ritmo ospite. Bene Tommso Capezzali e Peychinov. Un primo quarto decisamente di marca Virtus Assisi, e la sirena suona sul 19-22 per i rossoblu. Partenza diversa nella seconda frazione, con i padroni di casa meglio sul parquet e con gli ospiti che faticano adesso a fare canestro. La Virtus Civitanova mette la freccia, prende il comando del match e a metà tempo è davanti: 28-24. Ora i padroni di casa spingono e soprattutto segnano: 40-33 per un buono strappo dei padroni di casa. Tutti negli spogliatoi a schiarirsi le idee.

Al rientro in campo Civitanova dimostra di essere un’ottima squadra e parte di nuovo spingendo fortissimo. La Virtus Assisi risponde con i tiri da tre di Marco Provvidenza, ma i padroni di casa sono davanti: 51-44 a metà tempo. Poi la Virtus Civitanova scappa via: parziale di 14-3 e l’allungo è decisivo. Il terzo quarto si chiude con i padroni di casa in vantaggio 65-47. Ultimo quarto in cui Civitanova amministra, la Chemiba Virtus Assisi lotta ma la squadra di casa risponde colpo su colpo. 75-61 a metà frazione. Poi la partita scorre via, il margine è troppo ampio. Finisce 89-70, per la Virtus Assisi è la quarta sconfitta consecutiva.

Virtus Civitanova – Virtus Assisi 89-70

Civitanova: Tyrtyshnik 17, Rosettani 8, Monacelli 8, Seri 3, Fermani, Ribichini ne, Ciarpella 6, Felicioni, Vallasciani 20, Abbate ne, Bazani 18, Landoni 9. All. Schiavi

Assisi: Capezzali G., Santantonio 3, Alessandri ne, Provvidenza G. 8, Provvidenza M. 13, Capezzali T. 13, Meccoli 16, Peychinov 15, Zefi ne, Landrini, Pagano ne, Ciancabilla 2. All. Piazza

Parziali: 19-22, 21-11, 25-14,

Progressivi: 19-22, 40-33, 65-47,

Usciti per 5 falli: Tyrtyshnik (Civitanova)