Basket, la Virtus Assisi si impone a Todi: netta vittoria 61 a 78

I ragazzi di coach Piazza vincono grazie a una partita a tratti perfetta

C

on una prestazione importante,e continua sulla buona strada intrapresa ad inizio di stagione. Una gara significativa dei ragazzi di coach Piazza che con una doppia fase difensiva ed offensiva a tratti perfetta, portano a casa altri punti importantissimi per il prosieguo in campionato. Finisce 61-78 per la Virtus tutta anima e cuore ora pronta a non fermarsi.

Fonte: Ufficio Stampa Virtus Assisi

LA GARA

Partita equilibrata in avvio. Marzullo da una parte e Meccoli dall’altra sugli scudi. Le due squadre giocano a viso aperto e la partita si mantiene punto a punto. Una bomba di Meccoli allo scadere fissa il punteggio sul 21 a 23 per la Virtus. Secondo quarto aperto da un tiro dalla lunga distanza di Peychinov e subito da un bel contropiede di Giacomo Capezzali, che portano avanti la Virtus sul 21-28, che diventano 27-33 a 4 minuti dalla fine. Todi si riporta sotto 35-38 a 1 minuto dalla sirena. Ci pensa Landrini allo scadere a fissare il punteggio sul 36-42 per la Virtus. Squadre negli spogliatoi.

Bella partita al rientro in campo dopo la pausa lunga con buone giocate di Marzullo da una parte, Meccoli e Tommaso Capezzali dall’altra. Ora è la Virtus Assisi a provarci con maggiore continuità e il buon gioco paga. A 6 dalla fine è 40-51 per i Piazza-boys. Grande difesa e grande cuore Virtus: una bomba di Peychinov e una di Meccoli portano la Virtus sul 40-57. Una penetrazione di Meccoli chiude il quarto sul 47-66 con uno strappo che risulterà alla fine decisivo ai fini del risultato. Nell’ultima frazione il basket Todi non ci sta e prova a rientrare, ma la Virtus ribatte colpo su colpo: 55-74 con l’allungo decisivo ospite a 3 minuti dalla fine. Grandissima prova di squadra dei rossoblu. Alla fine c’è spazio anche per i giovani Papa, Fondacci, Iovene e Zefi. Finisce 61-78 per un’ottima Virtus Assisi.

Il tabellino della gara

E3Energy Basket Todi – Virtus Assisi 61-78

E3ENERGY Basket Todi: Pagliari, Simoni 10, Trastulli 13, Badalau, Buondonno 4, Oboicuk, De Grossi, Marcante 2, Marzullo 19, Chinea 2, Raskovic 11. All. Olivieri

Virtus Assisi: Capezzali G. 7, Santantonio 8, Alessandri, Papa, Provvidenza 10, Capezzali T. 6, Meccoli 16, Peychinov 24, Iovine, Fondacci 3, Landrini 4. All. Piazza

Parziali: 21-23, 15-19, 11-24, 14-12.