Basket, Virtus Eko Gruppo Assisi cade ancora contro la Samb a Canestro

La Virtus Eko Gruppo Assisi cade ancora contro la Samb a Canestro in una gara in cui i padroni di casa hanno guidato fin dall’inizio. Solo il terzo quarto ha visto la Virtus Assisi tentare la rimonta, ma alla fine a trionfare sono stati i padroni di casa. Ottima la prova del solito Genjac autore di 27 punti, che purtroppo non sono bastati per portare i rossoblu davanti. Primi due quarti favorevoli alla Samb, poi Virtus che è riuscita a dar vita ad un’ottima terza frazione come detto tornando in gara. Nell’ultima frazione l’affondo dei padroni di casa e un punteggio pesante da digerire per gli umbri: 76-59 il finale, stagione tribolata e negativa. Serve una scossa.

Sambenedettese Basket – Virtus Assisi 76-59

Sambenedettese: Ortenzi 25, Stonkus 20, Tarolis 9, Volpe 7, Quinzi 4, Roncarolo, Janssens 3, Castorino ne, Acciarri ne, Merlini ne, Rombi 8, Di Eusanio. All. Aniello

Assisi: Santantonio, Provvidenza 6, Capezzali 4, Meccoli 9, Genjac 27, Metalla 2, Faina 2, Gramaccia 1, Nana, Fondacci ne, Quercia 8. All. Piazza

Parziali: 23-15, 17-11, 19-26, 17-7.

Progressivi: 23-15, 40-26, 59-52, 76-59.

Usciti per 5 falli: Volpe e Roncarolo (Sambenedettese); Santantonio (Assisi)

Arbitri: Valletta e Pisetta