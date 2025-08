Berrettoni trionfa nel Trail di Costa di Trex 2025

È Thomas Berrettoni, pisano in forza al Cus Pisa, il vincitore della 19ª edizione del Trail di Costa di Trex, evento consolidato nel panorama podistico umbro e nazionale. Il toscano ha avuto la meglio sul selettivo tracciato di 22 km con 1000 metri di dislivello, imponendosi grazie a un’accelerazione nel tratto finale che gli ha permesso di concludere con il tempo di 1h48’28”.

A inseguirlo, distaccati di 1’52”, i gemelli Boinega dell’Atletica Urbania, arrivati in coppia con Luca davanti a Lorenzo, confermando l’abituale sincronia di gara. Quarta posizione per Lorenzo Bronchinetti del team Molon Labe, che ha pagato 5’04” dal leader. Alle sue spalle Nicol Spaccini (Iron Team Fit), quinto a 5’34”.

In campo femminile, successo importante per la padrona di casa Pina Deiana dell’Aspa Bastia, che bissa il primo posto dello scorso anno. Ha chiuso in 2h05’40”, resistendo al rientro della giovane Asia Lanuti (Gubbio Runners), seconda con un ritardo di 7’02”. Il podio si completa con Lorena Piastra (TX Fitness), esperta del trail, che ha accusato un gap di 36’13”.

Nel percorso breve da 10 km con 500 metri di dislivello, a imporsi è stato Sergio Baldoncini del Grifo Runners Perugia in 56’57”, battendo per 12” Alberto Dionigi, mentre Pierluigi Nucciarelli, compagno di squadra del vincitore, ha concluso terzo a 2’33”. Tra le donne, dominio netto di Ana Nanu (Atl. Casone Noceto) in 1h03’09”, seguita da Melania Fiordi (Molon Labe) a 2’40” e da Chiara Marcheggiani (Gubbio Runners) a 3’56”.

Oltre 200 gli atleti al via in una manifestazione ben orchestrata dall’Aspa Bastia per conto della Pro Loco Costa di Trex, con il supporto della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, del Comune di Assisi Suraphica Civitas e del progetto Umbria Green Sport. L’evento ha fatto parte del calendario Fidal, con il patrocinio anche dell’Endas.

Un successo organizzativo e sportivo che prepara il terreno al prossimo grande appuntamento: la tradizionale Invernalissima, evento clou di fine anno per l’Aspa Bastia.