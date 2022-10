Search for: Search Button

Calcio Eccellenza, Nestor-Angelana 0-0

Di Lor.Cap.

Pari e patta tra Nestor e Angelana e punto che fa comodo ad entrambe per la classifica. Equilibrio tecnico tattico con gli ospiti per il blasone che portano a cercare il colpo della domenica. Partita dove le difese hanno avuto la meglio su gli attaccanti che le provavano tutte per segnare. Merito di ognuno per favorire il calcio come agonismo e corsa in un momento in cui ce ne bisogno per i tifosi. Un esempio il torneo di massima espressione professionistica. Angelana e Nestor tabellino della partita con poche segnalazioni di cronaca ma comunque in attesa delle migliori appuntamenti domenicali. Pierotti timbro per un Angelana che guarda avanti con profitto.