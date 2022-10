Calcio, Pontevalleceppi-Angelana, quattro reti e pari patta 2-2

Di Lorenzo Capezzali

Quattro reti e pari patta tra Pontevalleceppi ed Angelana per 2-2. Nulla da dire per chi vuol vedere i goal, due per parti con squarci di gioco ben congeniati. I giallorossi prendono un punto salutare per la classifica, atleti che dovrebbero più cattiveria sotto misura come più volte predica il trainer Pierotti. In trasferta un pari vale oro ma per l’organico strutturato l’Angelana meriterebbe per oltre. La cronaca non può che contagiarsi dopo le reti e l’Angelana morde il freno all’inizio per poi salire di tono agonistico e tiri in porta Vent’anni il suo alfiere con una doppietta emblema di precisione balistica. I padroni di casa hanno avuto in Mancini e Dragoni i loro portacolori. Avanti così per l’Angelana!